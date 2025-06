Contar com uma versão mais nova do craque de um rival não é para qualquer um. O Manchester City está perto de contratar Sverre Nypan, considerado o "novo Martin Odegaard", craque do Arsenal. A informação é do "The Athletic".

O jovem de 18 anos, atualmente no Rosenborg, deve ser alvo de uma proposta estimada em 15 milhões de euros (R$ 96 milhões na cotação atual). O interesse dos Cityzens já havia se manifestado em janeiro, mas a proposta se concretizou dias antes da estreia da equipe de Pep Guardiola no Mundial de Clubes.

Arsenal e Aston Villa também cercaram o atleta em momentos anteriores, mas não conseguiram fechar as negociações com os noruegueses. Agora, a diretoria deve debater o futuro de Nypan, que não deve se juntar de maneira imediata ao elenco principal.

O destino mais provável de Sverre para 2025/26 é um empréstimo para outro clube, que não necessariamente fará parte do City Group. A participação do jogador no Mundial também está descartada, já que as inscrições de atletas fecharam na terça-feira (10).

Nypan, moldado nas categorias de base do próprio Rosenborg, fez sua estreia entre os profissionais em novembro de 2022, ao atuar durante os 90 minutos do confronto com o FK Jerv, vencido por 4 a 2. Nos anos seguintes, passou a ganhar espaço entre os titulares, mas não conseguiu levar o time ao fim do jejum de títulos nacionais, que já dura sete anos.

💎 Joia de 18 anos é mais uma chegada iminente do Manchester City

Caso a contratação se confirme, Sverre não será a primeira aquisição do City na janela pré-Mundial de Clubes. O goleiro Marcus Bettinelli, o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri e os meias Rayan Cherki e Tijjani Reijnders foram anunciados e estarão na disputa que se inicia neste sábado (14), nos Estados Unidos.

