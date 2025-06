Rival do Flamengo, Chelsea fracassa na janela do Mundial e perde dois alvos

Rival do Flamengo, o Chelsea falhou na janela de transferências do Mundial de Clubes e não conseguiu concluir as contratações de Maignan e Bynoe-Gittens. Com isso, o clube inglês chegará sem muitas novidades nos Estados Unidos antes de encarar o Rubro-Negro, LAFC e Espérance.

O Chelsea tinha Maignan como uma de suas prioridades para substituir Robert Sánchez e assumir a titularidade entre os goleiros. No entanto, os Blues não aceitaram pagar a "taxa do Mundial" ao Milan, que representa um valor acima do mercado para que o atleta dispute a inédita competição da Fifa.

Por outro lado, o Dortmund recusou três ofertas do Chelsea para ter Bynoe-Gittens no Mundial de Clubes, sendo a última no valor de 55 milhões de euros (R$ 348,9 milhões), segundo o jornalista Kevin Pinnow. Dificilmente haverá acordo entre as partes até o fechamento da janela de transferências.

Embora não tenha tido sucesso com Maignan e Bynoe-Gittens, o Chelsea realizou as contratações do atacante Liam Delap e do goleiro Marcus Bettinelli, que chega para compor o elenco. No entanto, os Blues não conseguiram avançar nos principais objetivos da janela.

Tabela do Chelsea no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Chelsea x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 16h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Chelsea x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia