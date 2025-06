GREENSBORO (EUA) - Mesmo focado na disputa do Mundial, o Palmeiras segue atento nos bastidores e retomou as negociações com Ramón Sosa, do Nottingham Forest. A ideia do clube é contar com o paraguaio já na próxima janela de transferências, que será aberta ao término da competição continental.

continua após a publicidade

➡️Aníbal avança em recuperação e pode reforçar o Palmeiras contra o Botafogo

No radar do departamento de futebol do Palmeiras há meses, Sosa revelou em entrevista o desejo de permanecer no futebol europeu. No entanto, segundo apuração da reportagem, o jogador foi convencido a atuar no Brasil e estaria disposto a defender o Verdão.

Procurado, o Palmeiras afirmou que não irá se manifestar sobre transferências durante o Mundial. No próximo sábado, a equipe liderada por Abel Ferreira enfrenta o Botafogo, a partir das 13 (de Brasília), pelas oitavas de final.

continua após a publicidade

Na Inglaterra desde 2024, Sosa participou da rotação da equipe e acumulou 24 partidas na temporada, sendo apenas quatro como titular. Ao todo, a ex-referência do Talleres contribuiu com quatro participações em gols, uma delas com uma assistência.

O Palmeiras negocia a contratação de Sosa por cerca de 11 milhões de euros. As informações foram divulgadas inicialmente pelo "GE" e confirmadas pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Ramón Sosa, alvo do Palmeiras, durante partida pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/Instagram @ramon.sosa17)

Palmeiras mira alto no mercado de transferências

Caso chegue à Academia de Futebol, Sosa será o oitavo reforço do Palmeiras para a atual temporada. Anteriormente, o clube contratou sete atletas, a um custo de pouco menos de meio bilhão de reais.

Do grupo, apenas Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até dezembro de 2025, segue com o futuro incerto. No entanto, o zagueiro está sendo avaliado pelo departamento de futebol, que trabalha para viabilizar sua permanência.

Valores gastos pelo Palmeiras na última janela