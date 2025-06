A Juventus deu um passo importante para estabelecer um novo trabalho duradouro no clube italiano. Nesta sexta-feira, o time de Turim anunciou a renovação de contrato com Igor Tudor, que assumiu o comando da equipe em março de 2025, substituindo o ex-treinador Thiago Motta. O croata de 47 anos vai iniciar seu trabalho pela Juventus no Mundial com mais tranquilidade.

É provável que a competição da Fifa seja utilizada como uma espécie de pré-temporada pelo treinador, que vai comemorar seu terceiro mês à frente do clube durante o Mundial. Há menos de um mês, Igor Tudor deu declarações que colocaram em dúvida a sua sequência no comando do elenco da Juventus. O treinador falou após a vitória sobre o Venezia, que garantiu a presença do clube na Champions League da temporada 2025-26.

Igor Tudor conversa com Kolo Muani, atacante da Juventus (Foto: Divulgação / Juventus FC)

— Se mereço continuar? Isso será decidido depois do Mundial, é preciso um pouco de paciência. Estou feliz, conquistamos algo importante, mas essa é a vida do técnico, sempre em dúvida — disse o croata.

A decisão entre o clube e o treinador foi tomada antes do início do Mundial, o que ressalta a confiança da diretoria do time italiano no trabalho do técnico. O novo contrato se encerra no dia 30 de junho de 2027 e tem uma opção de extensão por mais um ano.

Igor Tudor na Juventus

Igor Tudor chegou à Juventus em março como interino para substituir Thiago Motta, demitido depois de uma temporada ruim. Tudor comandou a Juventus por nove partidas na Série A da Itália e alcançou ótimos números.

Igor Tudor em treino da Juventus (Foto: Reprodução/Instagram/@igortudor.mr)

Foram cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota, com 13 gols marcados e sete sofridos. Os 18 pontos conquistados nos 27 disputados levaram a Juventus a assegurar uma vaga na fase de liga da Champions League da próxima temporada.

Jogos da Juventus na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Al-Ain x Juventus

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Juventus x Wydad Casa Blanca

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Juventus x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium