Juventus e Manchester City realizam, nesta quinta-feira (26), a última partida das duas equipes na fase de grupos do Mundial de Clubes. Os dois times têm 100% de aproveitamento no torneio até agora, mas a equipe italiana lidera o Grupo G nos critérios de desempate e precisa apenas de um empate para avançar às oitavas na primeira posição.



Apesar da situação confortável, o treinador Igor Tudor afirmou que sua equipe não entrará em campo contando com a vantagem construída até o momento. O croata deu entrevista coletiva na véspera da partida.

Igor Tudor, treinador da Juventus (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— Trabalhamos em todos os aspectos para chegar a esta partida da melhor maneira possível: avaliamos quem jogar, visto que jogamos duas partidas exigentes e é importante entender quem pode jogar a partida inteira e quem pode entrar para dar o seu melhor. Há uma grande vontade de jogar bem, há uma boa energia; já com a classificação para a próxima fase, alcançamos o primeiro mini-objetivo e isso nos faz sentir bem. Queremos vencer, não se pode jogar pelo empate. Amanhã entramos em campo para vencer, não se preparam jogos para empatar — disse Tudor.

Uma vitória pode ser extremamente importante para a Juventus. Passando na primeira posição, o time italiano enfrentará o segundo colocado do Grupo H, que ainda será definido entre Real Madrid, Al Hilal e RB Salzburg. Com a vitória, o time fatura mais US$ 2 milhões em premiação e chega às oitavas de final como única equipe com 100% de aproveitamento na competição.

Juventus com mudanças no time titular

Como o jornal Gazzetta Dello Sport informou anteriormente, a Juventus deverá ter algumas mudanças na equipe titular para o jogo contra o Manchester City. O jornal italiano divulgou que Francisco Conceição teve um problema muscular e deverá ser uma das ausências na equipe italiana, informação confirmada por Igor Tudor.

Francisco Conceição na partida com o Wydad Casablanca (Foto: Charly Triballeau / AFP)

— Conceição teve um problema na panturrilha, acho que ele pode começar no banco amanhã e, dependendo de como ele se sentir, vamos decidir se o escalaremos ou não. Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners e Federico Gatti? Alguns deles serão titulares — revelou.

Diferentemente de outros treinadores, Igor Tudor não fez nenhuma mudança na equipe titular nos dois jogos da Juventus no Mundial até o momento. Outras equipes europeias mesclaram titulares e reservas nas primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes. A questão também foi abordada por Tudor.

— O calor vai afetar as duas equipes, o horário e a temperatura não são os melhores para jogar futebol, Pep Guardiola tem razão quando diz que não se pode forçar ao máximo. Chegamos diferentes ao Manchester City: eles fizeram muitas mudanças entre uma partida e outra, [nós] escalamos o mesmo onze. Amanhã, com certeza, vamos mudar alguma coisa, mas queremos jogar sério e vencer, colocando em campo jogadores que possam nos ajudar a alcançar esse objetivo — explicou.

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Manchester City pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Manchester City

3ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quinta-feira, 26 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pagès (auxiliares);

📺 VAR: Jerome Brisard