O Palmeiras enfrenta o Chelsea nesta sexta-feira (4), às 22h, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida será disputada na Filadélfia (EUA), mas os torcedores palmeirenses encontraram uma forma de apoiar o time, mesmo à distância: um telão foi instalado nos arredores do Allianz Parque, a casa do Verdão, na capital paulista.

A projeção acontece em um prédio na Rua Palestra Itália, um dos tradicionais pontos de encontro da torcida alviverde. Esta é a primeira vez que o telão é montado durante o Mundial. A movimentação começou a ganhar força a partir das 20h, com torcedores se reunindo para acompanhar o jogo.

Concentração de torcedores próximo ao Allianz

A decisão entre Palmeiras e Chelsea não é o único grande evento nos arredores do Allianz Parque. Na noite desta sexta-feira (4), o estádio também recebe um show da dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Com o público lotando o estádio e a concentração de torcedores nas imediações, o clima de festa fica ainda mais evidente, com direito a um espetáculo de fogos de artifício. Para Rafael Lemos, a noite promete ser inesquecível.

— Hoje estou tenso, como todo jogo. Quem está confiante é maluco. O segredo é ter confiança, mas sem achar que tudo vai dar certo. Tem que vir com o peito aberto, o que for para ser, vai ser. Vamos torcer muito — projeta ele, em clima de expectativa.

Reunião de palmeirenses para acompanhar Palmeiras x Chelsea pelo Mundial. (Foto: Isabella Zuppo/Lance!)

— Eu tô bravo porque nós começamos todas as outras rodadas e se passar, passou. Foi gostosa essa sensação de 'ah, passamos, vamos ver o resto' (demais clubes brasileiros). Agora estamos nessa posição que eu acho desconfortável — diz Rafael.

Para o palmeirense Pedro Santana, Abel Ferreira não irá surpreender no time que vai a campo.

— Ele vai fazer o básico. Eu nunca vi a torcida palmeirense tão unida no que é o certo para esse Mundial, acho que tá todo mundo muito na mesma página, inclusive o Abel. Estamos gostando muito da escalação que ele tem colocado. Mas o palmeirense é sempre muito pessimista, a gente sempre vem desconfiado. Mas esse Mundial tem sido muito bom — avalia Pedro.