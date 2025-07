FILADÉLFIA (EUA) - Chegou a hora! O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira (4) para enfrentar o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A partida será disputada às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Em caso de classificação, o Verdão enfrentará o vencedor do duelo entre Fluminense e Al Hilal, que jogam mais cedo, às 16h, também nesta sexta-feira.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

04h10: Estêvão encara Chelsea para evitar adeus e manter sonho de protagonismo vivo

Partida marcará um dos grandes desafios de Estêvão. Leia a matéria completa aqui.

07h00: Jornalista cita ponto fraco do Chelsea no Mundial: ‘Palmeiras tem que abusar disso’

Na reedição da decisão de 2021, Palmeiras e Chelsea entram em campo nesta sexta-feira (4), nas quartas de final do Mundial de Clubes. Leia a matéria completa aqui.

11h20: Chelsea gasta 3 vezes mais que o Palmeiras com salários; veja comparação

Duelo evidencia o abismo financeiro entre os dois times — especialmente quando o assunto são salários pagos aos jogadores. Leia a matéria completa aqui.

12h51: Escalação: Abel indica formação para encarar o Chelsea

Abel Ferreira terá que promover mudanças na escalação. Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos, são desfalques confirmados, assim como o zagueiro Murilo, que sofreu uma lesão muscular na coxa. Leia a matéria completa aqui.