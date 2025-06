Torcida do Palmeiras invade arredores de estádio horas antes da estreia no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - Horas antes da tão aguardada partida entre Palmeiras e Porto, válida pela fase de grupos do Mundial de Clubes, os arredores do MetLife Stadium, em Nova Jersey, foram completamente tomados por torcedores alviverdes. A mobilização impressionou até os moradores locais. Muitos palmeirenses viajaram longas distâncias para apoiar o Verdão, incluindo torcedores que vieram do Canadá exclusivamente para acompanhar a estreia do time paulista no torneio mundial, que acontece às 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

Rivais do Palmeiras discordam sobre estreia no Mundial de Clubes

A expectativa em torno do Palmeiras no Mundial de Clubes é grande. O técnico Abel Ferreira destacou, em entrevista coletiva antes do confronto, a importância da torcida para o desempenho da equipe em campo. Segundo o treinador português, a energia dos torcedores é um fator decisivo nos momentos cruciais da temporada.

— É um orgulho e uma honra poder servir o Palmeiras, e nossos torcedores têm sido a alma, em momentos que precisamos e vocês vão sentir a energia amanhã [domingo] — afirmou Abel.

continua após a publicidade

A festa da torcida palmeirense não se limitou aos arredores do estádio. No sábado, véspera da estreia na Copa do Mundo de Clubes, milhares de torcedores se reuniram na icônica Times Square, em Nova York, transformando o local em um verdadeiro pedaço de São Paulo nos Estados Unidos. A concentração de palmeirenses chamou atenção até do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Incrível encontrar milhares de torcedores apaixonados do Palmeiras na Times Square em NYC. O futebol está realmente tomando conta dos Estados Unidos com a Copa do Mundo de Clubes unindo fãs de todo o mundo neste verão — escreveu Infantino em suas redes sociais.

continua após a publicidade

O clima de festa e empolgação também se estende ao campo. Após o empate sem gols entre Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos, o Palmeiras entra em campo sabendo que uma vitória diante do Porto garantirá a liderança do Grupo A. Isso deixaria o time brasileiro em excelente posição para avançar às oitavas de final do torneio. A expectativa é de um jogo emocionante, com o apoio massivo da torcida alviverde, que promete empurrar o time rumo à próxima fase do Mundial de Clubes.