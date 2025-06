Rivais do Palmeiras discordam sobre estreia no Mundial de Clubes

Rivais do Palmeiras no grupo A do Mundial de clubes, Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA protagonizaram um empate sem gols com duas etapas distintas, onde cada um dos times dominou um dos tempos. Mas para os técnicos das duas equipes, o jogo teve apenas um “dono”.

Sozinho, Messi tenta decidir, mas estreia no Mundial de Clubes termina sem gol

— Fomos muito melhores que eles. Melhoramos muito tanto na transição quanto no controle do jogo. Tivemos chances de marcar, mas assim é o futebol — disparou Javier Mascherano, técnico do time norte-americano.

— Dominamos, lideramos e apressamos eles, mas não conseguimos marcar. Estávamos com uma defesa mais fraca do que antes e tivemos problemas também nos passes — devolveu José Riveiro, treinador do Al Ahly.

Na primeira etapa, o time egípcio teve uma das melhores chances da partida. Mas o goleiro Ustari defendeu o pênalti cobrado por Trezeguet e manteve o placar inalterado.

— No primeiro tempo, talvez eles tiveram mais chances de marcar, mas eu acho que fomos muito melhores no total. Sabemos como é importante começar vencendo, mas fico feliz com o resultado, com minha equipe. Eu estou muito orgulhoso — reiterou Mascherano.

A partida mudou um pouco de figura na etapa final. Jogando em casa, o Inter Miami voltou melhor para os 45 minutos derradeiros. Passou a controlar mais o jogo, dando mais condição para Messi liderar o time. O argentino tentou de todas as maneiras: de fora da área, de falta, em jogada ensaiada de escanteio, mas parou no goleiro El Shanawy e na trave.

— Não tiveram chances tão claras como nós no primeiro tempo. Foram muitos pontos positivos, e temos coisas a corrigir — concluiu Riveiro.

Com o empate sem gols, Al Ahly e Inter Miami somaram um ponto cada no Grupo A, que também conta com Palmeiras e Porto. Agora, as equipes voltam a campo apenas na próxima quinta-feira. O Al Ahly terá pela frente o Palmeiras, em duelo marcado para as 13h (horário de Brasília), em Nova Jersey. Já o Inter Miami enfrenta o Porto, às 16h (de Brasília), em Atlanta.