Abel mostra respeito ao Botafogo e projeta duelo no Mundial de Clubes

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras entra em campo neste sábado para encarar o Botafogo em duelo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece às 13h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, vai definir quem vai às quartas de final da competição, onde o vencedor enfrentará Benfica ou Chelsea. Em coletiva nesta sexta-feira (27), Abel Ferreira pregou respeito ao Botafogo, evitou o favoritismo e destacou o equilíbrio do confronto diante de um adversário que conhece bem.

— Tenho o mesmo respeito por todos os adversários, seja o Botafogo ou o Nacional, que fica ao lado do Palmeiras (na Barra Funda). A minha preparação não muda em função do adversário. Eu não admito isso. Nem a mim, nem aos meus jogadores. A preparação é a mesma. O nosso conhecimento é diferente. Nós conhecemos muito melhor a nossa realidade do que se calhar conhecemos um Al Ahly, que é uma equipa que também está habituada a lutar para ser campeão. Como o Porto, que é uma equipa que também tem um ADN, uma identidade, que é como o Palmeiras. Não ganhas, troca. Portanto, a minha preparação não muda. O que muda, um pouquinho, é o conhecimento que nós temos uns dos outros — afirmou Abel.

Abel exaltou a força do futebol brasileiro e rebateu a ideia de que apenas Palmeiras e Flamengo dominam o cenário nacional.

— Amanhã será um jogo diferente, com duas equipas brasileiras, o que é ótimo ver quatro equipas brasileiras a poder estar na fase mata-mata. Isso demonstra muito bem e vai ao encontro daquilo que muitos de vocês dizem. Ah, aqui só Palmeiras e Flamengo. E vocês veem, o Benfica tendo que suar para ganhar do Boca Juniors. O ter que suar parece fácil. Uma equipa que nem sequer foi apurada para a Libertadores — destacou.

Para Abel, o nível da competição e das exigências no futebol sul-americano são muitas vezes subestimados fora do continente. Apesar do confronto direto com outro brasileiro, o técnico vê o jogo com um olhar positivo para o futebol nacional.

— Por um lado é ruim porque uma das equipas vai ter que ficar fora. Por outro, é bom porque o futebol brasileiro vai continuar a ser representado no Campeonato do Mundo. E eu vou fazer tudo para que seja o Palmeiras a continuar a representar o Brasil aqui no Campeonato do Mundo de Futebol. É isso que nós vamos procurar fazer. Dentro de tudo o que falei, há um conhecimento maior entre as equipas do que se calhar havia quando joguei contra o Porto ou contra o Al Ahly — concluiu.

O provável Palmeiras para enfrentar o Botafogo tem: Weverton; Giay (ou Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (ou Flaco López).