Torcida do Flamengo faz a festa na praia em vitória de virada contra o Chelsea

A torcida do Flamengo fez a festa nas praias do Rio de Janeiro durante a vitória por 3 a 1 contra o Chelsea, de virada, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Em Copacabana, o Lance! registrou a explosão rubro-negra a cada gol marcado.

A presença da Nação foi potencializada também pelo feriado de Corpus Christi, que entregou um clima especial com esporte e entretenimento. A Fan Zone foi montada no posto 2 da orla e lembra a Fifa Fan Fest, montada em épocas de Copa do Mundo e Copa América - o espaço tem capacidade para 10 mil pessoas e conta com dois telões para as exibições dos jogos, além de shows musicais.

O Chelsea saiu na frente com Pedro Neto no primeiro tempo após falhas de Wesley e Pulgar, mas o Fla se manteve melhor em campo. A recompensa veio na segunda etapa, com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan.

A vitória do Flamengo, aliada ao triunfo do Esperánce diante do Los Angeles FC, garantiu a classificação antecipada como líder do Grupo D. O Fla volta a campo na terça-feira (24), às 22h (de Brasília).

Além de vencer, o jogo nos Estados Unidos carrega outro feitos importantes. A Opta, especializada em dados estatísticas, lembrou que foi a primeira vitória de virada de um time da Conmebol contra um adversário da Uefa no Mundial de Clubes da Fifa, incluindo o formato anterior.

No Intercontinental entre times da Europa e América do Sul, a última virada sul-americana havia sido em 1992, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Barcelona. O Flamengo também se tornou o segundo time não europeu a fazer três gols e superar um adversário da Uefa no Mundial de Clubes da Fifa. O primeiro foi o Vasco, em 2000, na vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United.

Filipe Luís revela mudança decisiva para vitória do Flamengo: ‘Chelsea sentiu’

O técnico Filipe Luís apontou um momento-chave no triunfo do Flamengo diante do Chelsea. De acordo com o treinador, o time rubro-negro não sentiu o gol e seguiu com a mesma forma de jogar no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

- O que me dá mais orgulho é que meu lateral (Wesley) teve um erro e continuou jogando. O time não sentiu a pressão, ninguém tentou jogar sozinho, todos mantiveram a posição. Temos uma maneira de jogar e eles sabem como seguir isso. Quando fiz as mudanças e o time começou a acreditar, a ter pequenas chances antes do gol. Sabíamos que estávamos bem no jogo, mantivemos a pressão alta. O Chelsea sentiu isso - avaliou, em entrevista coletiva.

Bruno Henrique marca em Flamengo 3x1 Chelsea, pelo Mundial de Clubes. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Possível rival do Flamengo goleia no Grupo C no Mundial

O Benfica garantiu uma vitória expressiva por 6 a 0 sobre o Auckland City, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. A partida foi realizada nesta sexta-feira (20), no Orlando City Stadium, nos Estados Unidos.

Após empatar com o Boca Juniors na estreia, mesmo carregando o peso do favoritismo, o time português não decepcionou desta vez e assumiu a liderança momentânea do Grupo C. Na rodada final, os Encarnados encaram o Bayern de Munique.