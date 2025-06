O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, de virada, na tarde desta sexta-feira (20) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Com o resultado, o Rubro-Negro se aproximou da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes e deixou o time inglês em uma situação complicada, precisando decidir sua classificação na última rodada, contra o Espérance, da Tunísia.

Após o jogo, o treinador Enzo Marezca foi perguntado se o resultado do jogo contra o Flamengo foi justo. O italiano respondeu categoricamente e parabenizou o Rubro-Negro pela partida.

Enzo Maresca na partida entre Flamengo e Chelsea pelo Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau / AFP)

— Parabéns para eles. Eu acho que eles mereceram a vitória. Tentamos fazer algo diferente, para a próxima temporada. É justo dizer que não funcionou? Não, eu não diria isso. Tentamos algo diferente — disse o treinador após a partida.

Maresca também ressaltou que o Chelsea sofreu com lances capitais em um intervalo curto de tempo. O time inglês levou a virada e perdeu Nicolas Jackson, expulso, em apenas oito minutos. Para Maresca, isso foi decisivo na partida.

— Infelizmente, sofremos dois gols em um período muito curto, em um momento muito curto, e depois o cartão vermelho. Aí é muito complicado voltar ao jogo. Tentamos, mas parabéns a eles — disse à DAZN.

O futuro do Chelsea no Mundial

Depois da derrota para o Flamengo, o Chelsea vai precisar assegurar sua vaga nas oitavas de final do torneio na última rodada da fase de grupos. O time inglês vai enfrentar o Espérance, da Tunísia, no encerramento do Grupo D do Mundial de Clubes.

O duelo entre a potência da Europa e a da África pelo Mundial de Clubes acontece na terça-feira, dia 24 de junho, às 22h (de Brasília). Caso chegue às oitavas, o Chelsea vai enfrentar uma das duas equipes que se classificarem pelo Grupo C, que tem Bayern de Munique, Benfica, Auckland City e Boca Juniors.