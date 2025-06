Inúmeros torcedores do Palmeiras que não viajaram aos Estados Unidos para a disputa do time no Mundial de Clubes da Fifa se encontraram nos arredores do Allianz Parque para acompanhar o duelo decisivo contra o Botafogo, válido pelas oitavas de final do torneio internacional, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Assistir aos jogos por ali já virou tradição, e os palmeirenses chegam com antecedência nos bares da rua Caraíbas.

O Verdão avançou em primeiro no Grupo A, enquanto o Glorioso foi o segundo do Grupo B. Por isso, os dois agora vão disputar quem avança para as quartas de final da competição. Em razão do torneio internacional, os palmeirenses que moram em Perdizes ou simplesmente querem estar nos bares temáticos do time vêm se reunindo com direito a faixas, bandeiras, camisas do clube e muita fumaça verde para assistirem aos duelos com muita festa.

- Acordei com muita expectativa, coloquei o despertador para tocar às 9h, mas acordei às 7h30 de tanta tensão. O jeito é ficar por aqui para se acostumar com o clima, o jogo vai ser tenso, pois vale muita coisa, então tem que entrar nesse clima - disse o torcedor Gustavo Lage Roque, que está nos arredores do Allianz Parque com o amigo Gabriel Ugeda.

- Fomos almoçar juntos ontem, nem trabalhamos direito e só falávamos disso. De manhã ele já passou lá em casa pra virmos. Eu confesso não estou muito confiante, estou com um pouco de medo, mas mata-mata, então seja o que Deus quiser. Esse Botafogo é uma praga, mas vamos dar o troco - disse Gabriel.

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Botafogo

Weverton, Giay, Gómez, Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque.