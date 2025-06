Abel define escalação do Palmeiras para a estreia contra o Porto no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras está escalado para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa contra o Porto-POR, na noite deste domigo (15), no MetLife Stadium. Com os 29 jogadores selecionados à disposição, Abel Ferreira optou pela escalação que costuma usar nas principais competições que disputa atualmente, com o retorno de Mauricio entre os titulares.

A defesa será formada pelo capitão Gustavo Gómez e por Murilo na zaga, com Giay na lateral direita e Piquerez pela esquerda. No meio, Abel optou por Aníbal Moreno e Ríos como dupla de volantes, enquanto no ataque a novidade fica por conta de Mauricio na vaga de Facundo Torres.

Apesar de estar nos Estados Unidos desde o dia 9 de junho, o Palmeiras só teve elenco completo para trabalhar nas dependências da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, a partir da última quinta-feira (12), três dias antes da viagem para Nova Jersey.

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Vanderlan, Paulinho, Mayke, Micael, Facundo Torres, Raphael Veiga, Lucas Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Thalys, Allan e Flaco López.

O Porto entrará em campo com: láudio Ramos, Martim Fernandes, Zé Pedro, Marcano, João Mário, Alan Varela, Gabri Veiga, Francisco Moura, Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Samu.

Caso vença o Porto na primeira partida, o Palmeiras assumirá a liderança do Grupo A, com três pontos. Na outra partida da chave, Inter Miami e Al Ahly empataram sem gols, em duelo disputado no Hard Rock Stadium.