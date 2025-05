Mesmo com a alta do dólar e a instabilidade econômica nos Estados Unidos, centenas de torcedores brasileiros já garantiram presença no Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado entre junho e julho em solo norte-americano. Agências de turismo apostam no apelo emocional do torneio e oferecem pacotes personalizados para os jogos da fase de grupos e além.

continua após a publicidade

Troféu do Mundial de Clubes da FIFA (Foto: Divulgação)

Com quatro clubes brasileiros garantidos na disputa — Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo —, o Mundial de Clubes 2025 promete atrair uma legião de torcedores ao exterior. De olho nesse movimento, o Lance! ouviu agências de turismo esportivo como Outsider Tours, Stella Barros e The Greens Travel, que montaram pacotes para atender aos torcedores que querem acompanhar seus times nos Estados Unidos, mesmo diante de um cenário econômico volátil.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

A Outsider Tours já contabiliza cerca de 350 torcedores confirmados para a fase de grupos: aproximadamente 200 flamenguistas, 80 palmeirenses, 50 tricolores e 20 botafoguenses. Os pacotes completos — com aéreo, hospedagem por 10 noites, voos internos entre as cidades-sede e ingressos para os três primeiros jogos — variam de R$ 21.990 a R$ 24.990 por pessoa em apartamento duplo. Também são oferecidas opções personalizadas para fases eliminatórias, com flexibilidade para ajustar o roteiro conforme o desempenho do time.

continua após a publicidade

Na Stella Barros, os pacotes são separados por clube, mas podem ser combinados conforme o interesse do cliente. Atualmente, há ofertas específicas para torcedores de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, com possibilidade de adaptação para o Botafogo, cujos jogos serão na costa oeste dos Estados Unidos. Os ingressos de hospitalidade não estão inclusos, mas podem ser adicionados.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Já a The Greens Travel concentra sua base de torcedores em Orlando, por conta da localização estratégica e opções de lazer. Além da torcida do Palmeiras — sua principal cliente — a empresa também fechou pacotes com torcedores do Flamengo e Botafogo. Mais de 300 palmeirenses já estão confirmados para a primeira fase, com alguns deixando até a passagem de volta em aberto, caso o time avance ao mata-mata. Os pacotes são vendidos a partir de R$ 19.917 para duas pessoas com hotéis em Nova Jersey e Orlando e incluem transporte aéreo, hospedagem e suporte para aquisição de ingressos, vendidos diretamente pela FIFA.

Apesar do otimismo, a cotação do dólar segue como um desafio. A alta da moeda impacta as vendas de viagens para o exterior, porque afeta o preço final do pacote para o consumidor. Ainda assim, o apelo único do torneio, que será realizado pela primeira vez com 32 clubes no formato ampliado, parece suficiente para garantir que muitos torcedores embarquem em busca de um sonho: ver seu time levantar o troféu no maior palco internacional de clubes.