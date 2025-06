O Manchester City não fez uma boa temporada, não atingiu as expectativas e tem o Mundial de Clubes como uma esperança de salvação do ciclo ruim realizado nos últimos meses. No entanto, Manuel Akanji, zagueiro do clube inglês, admitiu que não está empolgado com o torneio da Fifa.

Manuel Akanji, zagueiro do Manchester City, criticou o Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

— Eu tenho sido um crítico desta competição por um bom tempo. Nós jogadores adoraríamos ter férias e algum tempo para os nossos corpos descansarem — disse ao Mirror, da Inglaterra.

O zagueiro já está na América do Norte. A seleção da Suíça enfrenta a do México neste sábado (7) e os Estados Unidos na terça-feira (10) em dois amistosos pela Data Fifa. O defensor seguirá no país para a disputa do Mundial de Clubes, que começa no dia 18 para o Manchester City.

Na temporada 2024/25, Akanji disputou 37 jogos pelo Manchester City, iniciando 33 partidas como titular. Nome forte no elenco de Pep Guardiola, a declaração do zagueiro vai ao encontro do que o treinador falou sobre o Mundial de Clubes. Recentemente, Guardiola afirmou que a conquista do título seria ótima para o time.

Além de falar da própria visão na entrevista, Akanji falou que alguns de seus companheiros do Manchester City também não estão muito motivados para o Mundial de Clubes.

— Meus companheiros também não estão exatamente satisfeitos com o torneio. Mas agora está próximo e não há nada que possamos fazer a respeito. É claro que queremos vencer, mas, se chegarmos à final, o tempo para nos recuperarmos para a próxima temporada será ainda mais curto — completou.

O Manchester City chega como um dos favoritos à conquista da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O time já reestrutura o elenco com reforços e saídas de peças que não serão aproveitadas por Pep Guardiola.

Jogos do Manchester City na fase de grupos do Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando