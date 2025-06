O Mundial de Clubes da Fifa começa no dia 14 de junho com a partida entre Inter Miami e Al-Ahly. A competição será transmitida mundialmente de forma gratuita por meio da DAZN. A empresa de mídia vai disponibilizar as transmissões por meio de sua plataforma.

Além da detentora dos direitos de transmissão, outras empresas fizeram acordos para poder retransmitir o sinal pelo mundo. No Brasil, além da DAZN, Globo, Cazé TV e SporTV transmitirão partidas do Mundial de Clubes. Com a grande gama de possibilidades para o público acompanhar os jogos, a expectativa é de que a audiência registrada pelo torneio seja histórica.

Fifa assina contrato com a DAZN para transmissão do Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Divulgação/FIFA)

— Nossa expectativa é que possa haver entre 250 e 300 milhões conectados simultaneamente, porque haverá muito mais pessoas assistindo à Copa do Mundo (de Clubes) — disse Óscar Vilda, CEO da DAZN.

Para adquirir os direitos de transmissão do Mundial de Clubes, a DAZN desembolsou cerca de 1 bilhão de dólares. A empresa espera recuperar os investimentos com a revenda para emissoras sublicenciadas, com patrocínios e novas assinantes em suas plataformas.

O primeiro acordo das empresas brasileiras com a DAZN não previa a possibilidade de que todas partidas do torneio fossem transmitidas em suas plataformas. Após uma nova negociação, o Grupo Globo e a Cazé TV conseguiram ampliar o número de jogos que poderão ser transmitidos.

Na TV aberta, a Rede Globo vai transmitir todos os jogos envolvendo equipes brasileiras na fase de grupos. Além disso, confrontos como Atlético de Madrid x PSG e algumas partidas do mata-mata serão exibidas pela emissora. Na TV fechada e streaming, SporTV, Cazé TV e DAZN transmitem todos os jogos do Mundial de Clubes.

Datas do Mundial de Clubes

Fase de grupos

Do dia 14 de junho ao dia 26 de junho

Oitavas de final



Do dia 28 de junho ao dia 1 de julho

Quartas de final



Nos dias 4 de julho e 5 de julho



Semifinais



Nos dias 8 de julho e 9 de julho

Final



13 de julho - Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - MetLife Stadium, Nova Jersey, às 16h (de Brasília)