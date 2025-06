Iniciativa do Fluminense leva futebol a jovens em Nova York durante Mundial

O Fluminense promoveu uma experiência esportiva voltada para crianças em Nova York, nesta quinta-feira (19), uma das cidades-sede do Mundial de Clubes. A ação reuniu aproximadamente 50 jovens, com idades entre 4 e 14 anos, em uma jornada de atividades coordenadas em parceria com a Carlos Oliveira Soccer Academy.

A programação seguiu os princípios de formação utilizados nas divisões de base do clube carioca. Filhos dos jogadores Germán Cano, Keno, Everaldo e Thiago Santos também participaram da atividade nos Estados Unidos.

Ao final do dia, uma camisa oficial do Fluminense, assinada por jogadores do elenco principal, foi sorteada.

- Tenho 9 anos e moro em Nova York. Sou tricolor de coração e fiquei muito feliz por ganhar a camisa autografada. Amei - disse Alan Ehrlich, um dos participantes da atividade.

Como funciona os Camps do Fluminense nos Estados Unidos?

Nos próximos meses, o Fluminense terá alguns projetos pensando no campo internacional do esporte. Um deles serão os chamados "camps", que irão envolver crianças e adolescentes dos Estados Unidos.

As inscrições estão abertas para meninos e meninas de sete a 16 anos que queiram viver a experiência de treinar com a metodologia adotada nas categorias de base do Fluminense. Para garantir uma vaga, é só acessar o site www.fluminensecamp.com e realizar a inscrição.

Os camps terão duração de cinco dias e acontecerão em diferentes cidades dos Estados Unidos: Nova York, Kansas, Colorado, Tennessee e Illinois. Todas as atividades serão conduzidas por profissionais vindos de Xerém e por representantes oficialmente autorizados pelo clube, assegurando o mesmo padrão de qualidade e cuidado com o desenvolvimento dos jovens atletas aplicado no Brasil.

Fluminense está expandido com base na metodologia da base (Foto: Lucas Merçon/FFC)

CONFIRA A AGENDA DOS CAMPS DO FLUMINENSE NOS ESTADOS UNIDOS:



Colorado

Data: 16 a 20 de junho

Idade: 7 a 16 anos

Local: Flatirons FC

Kansas City

Data: 23 a 27 de junho

Idade: 7 a 16 anos

Local: Kansas City FC

Nova York

Data: 7 a 11 de julho

Idade: 7 a 16 anos

Local: Brewster FC

Tennessee

Data: 21 a 25 de julho

Idade: 7 a 16 anos

Local: Stone River SC

Illinois

Data: 21 a 25 de julho

Idade: 7 a 16 anos

Local: Lyons Township SC

Nova York

Data: 11 a 15 de agosto

Idade: 10 a 18 anos

Local: SC Gjoa