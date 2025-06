AO VIVO: acompanhe a quinta-feira (19) do Fluminense direto dos EUA

NOVA JERSEY (EUA) - O Fluminense entra em campo no próximo sábado (21) para enfrentar o Ulsa HD, da Coreia do Sul, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Após o empate sem gols com o Borussia Dortmund, da Alemanha, na estreia, o tricolor mira os três pontos e o topo da classificação em sua chave.

O grupo comandado por Renato Gaúcho já iniciou a preparação para o confronto com os sul-coreanos, que acontecerá às 19h mais uma vez no MetLife Stadium, em Nova Iorque. Na outra partida, os alemães vão enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que venceu o Ulsan HD na estreia por 1 a 0.

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Fluminense:

Análise: a mudança no Fluminense que amarrou o Borussia

Antes da Copa do Mundo de Clubes, poucos analistas e torcedores apostariam que o Fluminense teria a melhor atuação entre os times brasileiros que participam da competição. Na partida de terça-feira (17), porém, mudança promovida no meio-campo do Tricolor não deixou o Borussia Dortmund jogar na primeira rodada do Grupo F. O Lance! analisa. Leia a matéria completa clicando aqui.

Analistas do Fluminense revelam detalhes da preparação contra o Borussia no Mundial

Com a confiança em alta depois da grande atuação contra o Borussia, o Fluminense segue sua preparação no Mundial de Clubes para enfrentar o Ulsan na próxima rodada, que será no sábado (21). Para isso, conta com o trabalho dos analistas de desempenho, que revelaram detalhes sobre os estudos antes da estreia.

O coordenador do departamento é Gabriel Oliveira, que está no clube há quatro anos e esteve à serivço da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ele explicou à FluTV que a função consiste em analisar tanto os adversários, quanto o prórprio time em jogos e treinos. Assim, colhem informações relevantes para municiar a comissão e o treinador para que possam traçar as estratégias de jogo. Leia a matéria completa aqui.

