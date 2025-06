Análise: a mudança no Fluminense que amarrou o Borussia

NOVA JERSEY (EUA) – Antes da Copa do Mundo de Clubes, poucos analistas e torcedores apostariam que o Fluminense teria a melhor atuação entre os times brasileiros que participam da competição. Na partida de terça-feira (17), porém, mudança promovida no meio-campo do Tricolor não deixou o Borussia Dortmund jogar na primeira rodada do Grupo F. O Lance! analisa.

Em entrevista à FluTV, o ex-jogador e hoje comentarista Felipe Melo, comentou: “O Renato surpreendeu todo mundo ao mudar o tripé de meio-campo, fazendo pressão alta. O Borussia não jogou. Não é que o Fluminense foi muito bem porque o Borussia foi mal. O Borussia não jogou porque o fluminense foi muito bem".

Três volantes que amarraram os alemães

Antes da partida com os auri-negros, o técnico Renato Gaúcho tinha duas opções para montar o meio-campo tricolor. O primeiro tinha dois volantes e um meia, que seria Paulo Henrique Ganso, o outro seria com três volantes. Os ofensivistas se surpreenderam quando a escalação apareceu com Hércules, Martinelli e Nonato.

– Era uma partida que a gente sabia que ia ser muito difícil. A gente precisava de uma marcação mais forte no meio. Foi o que aconteceu, nos comportamos muito bem – explicou Renato na coletiva após o jogo.

À primeira vista, a opção levada à campo dava a impressão de que o Flu se preparava para jogar mais sem a bola do que com a posse, mas não foi o que aconteceu. O cenário do jogo se desenhou da forma como o treinador havia antecipado na coletiva antes da estreia: um time que teve coragem para subir a marcação, concentração para não sofrer na defesa e que valorizou a posse de bola.

O treinador comentou após a partida:

– Muita gente acha que nós temos três volantes, mas os volantes saem para o jogo. Então fica um time forte na marcação no meio, protegem bem a nossa defesa e sabem jogar.

Números do trio

Assim, da forma como o técnico armou o meio, Hércules ficou mais preso, protegendo a defesa, enquanto Martinelli e Nonato se revezavam nas subidas ao ataque. Às vezes aparecendo dois à frente. Até os três.

Ao todo, trio somou seis finalizações à gol: uma de Nonato – a mais clara de todas, cara a cara com Kobel, que parou em grande defesa do camisa 1 alemão –, duas de Hércules e três de Martinelli. Essa participação reforça a confiança que os volantes tricolores têm mostrado nas ações de ataque.

O que também chama atenção é a atuação defensiva e a organização de jogo do trio – o que resultou no nó dado no Borussia. Hércules teve quatro desarmes e 89% os passes certos, participando de 63 ações com a bola ao longo do jogo. Os números de Martinelli foram um, 87% e 40, respectivamente. E Nonato, três, 90% e 63. Os dados são do Sofascore.

Nonato rouba bola no meio-campo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Os dados

Nonato

- 87 minutos jogados - 63 ações com a bola - 90% acerto no passe - 4 passes decisivos (1° no jogo) - 1 finalização no gol - 1 drible certo - 4/9 duelos ganhos - 3 desarmes (2° no jogo) - 3 faltas - Nota Sofascore 7.4

Martinelli

- 76 minutos jogados - 40 ações com a bola - 87% acerto no passe - 1 passe decisivo - 3 finalizações - 2/4 duelos ganhos - 1 desarme - 2 faltas - Nota Sofascore 7.1

Hércules

- 90 minutos jogados - 56 ações com a bola - 89% acerto no passe - 4/5 passes longos certos - 2 finalizações - 1 drible certo - 5/6 duelos ganhos - 4 desarmes (1° no jogo) - Nota Sofascore 7.6