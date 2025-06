Analistas do Fluminense revelam detalhes da preparação contra o Borussia no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) — Com a confiança em alta depois da grande atuação contra o Borussia, o Fluminense segue sua preparação no Mundial de Clubes para enfrentar o Ulsan na próxima rodada, que será no sábado (21). Para isso, conta com o trabalho dos analistas de desempenho, que revelaram detalhes sobre os estudos antes da estreia.

O coordenador do departamento é Gabriel Oliveira, que está no clube há quatro anos e esteve à serivço da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ele explicou à FluTV que a função consiste em analisar tanto os adversários, quanto o prórprio time em jogos e treinos. Assim, colhem informações relevantes para municiar a comissão e o treinador para que possam traçar as estratégias de jogo.

Apesar do empate sem gols com o Borussia Dortmund, a grande atuação tricolor surpreendeu. O time de Renato Gaúcho criou as principais ações ofensivas da partida e foi seguro na defesa, com o quarteto de trás neutralizando os jogadores mais perigosos do ataque alemão, como Adeyemi e Guirrassy. No meio, o trio de volantes proporcionou maior proteção para evitar que os adversários criassem pelo setor.

Gabriel Oliveira e Henrique Vianna, analistas de desempenho do Fluminense (Foto: Reprodução/FluTV)

Dentro do departamento, o analista Henrique Vianna direcionou o foco aos adversários, observando padrões táticos coletivos e individuais a partir de vídeos, recurso também utilizado por Renato para passar informações ao elenco. Para enfrentar o Borussia, utilizaram jogos contra Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Freiburg e Monchengladbach como parâmetro para ter uma visão completa da forma como o time e cada atleta se comportam em determinadas situações.

Após o jogo, inclusive, Samuel Xavier comentou sobre o estudo em cima do ponta da equipe alemã. O lateral tricolor revelou que observou individualmente as caracaterísticas de Karim Adeyemi, que caiu pelo lado direito do Flu em alguns momentos do jogo, mas parou na marcação. Segundo dados do Sofascore, ganhou apenas um de sete duelos pelo chão, não acertou nenhum drible e foi desarmado 12 vezes.

Próximos jogos do Fluminense no Mundial

O Flu volta à campo para a segunda rodada do Mundial de Clubes, contra o Ulsan Hiunday, da Coréia do Sul. A partida será no sabado (21), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Uma vitória pode colocar o tricolor na liderança do grupo, a depender do resultado entre Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns.

Depois, viaja para Miami para o último jogo da fase de grupos, contra os sul-africanos. O confronto decisivo será no dia 25 (quarta-feira), no Hard Rock Stadium. Em caso de classificação para as oitavas, jogará em Atlanta, no Mercedez Benz Fashion, caso avance em primeiro, ou em Charlotte, no Bank of America, se ficar em segundo.