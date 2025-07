O Fluminense encara o Chelsea, na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes. Para o confronto, o jornalista André Rizek fez um alerta para o clube tricolor.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, neste domingo (6), o comunicador afirmou que a equipe inglesa subiu de nível ao longo da competição. Rizek chegou a citar a derrota do Chelsea para o Flamengo, na fase de grupos, para argumentar sobre o crescimento técnico e tático da equipe.

- Vimos na fase de grupos o Flamengo amassando o Chelsea. Mas a minha impressão é que todos os clubes europeus subiram de nível a partir das oitavas de final. O mesmo acontece com a equipe inglesa, vejo que teve uma crescente durante o torneio - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Vi um Chelsea subindo de nível. O Cole Palmer estreou na Copa do Mundo do Clubes contra o Alviverde. O Fluminense vai pegar uma pedreira. O Chelsea de hoje é outra história, em comparação a fase de grupos - concluiu.

Fluminense no Mundial de Clubes

A equipe tricolor chega para enfrentar a equipe inglesa na semifinal do Mundial de Clubes após uma campanha de destaque. Após se classificar na segunda colocação do Grupo F, ao lado do Borussia Dortmund, da Alemanha, o Tricolor eliminou a Inter de Milão e o Al-Hilal.

Agora, falta apenas mais uma vitória para a equipe de Renato Gaúcho alcançar a tão desejada final do novo torneio da Fifa. A missão é encarar o Chelsea, na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes.

Caso o clube carioca confirme a classifcação, irá enfrentar na decisão o vencedor de Real Madrid x PSG. As equipes europeias disputa a vaga na final na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium.