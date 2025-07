O atacante João Pedro assinou contrato com o Chelsea até junho de 2032 e já treina com o elenco de Enzo Maresca, nos Estados Unidos. A expectativa é de que o brasileiro seja relacionado para o duelo contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, segundo informação do "ge" e confirmada pelo Lance!.

O Chelsea pagou 55 milhões de libras (R$ 415 milhões) ao Brighton pela contratação de João Pedro, embora o valor possa subir devido a cláusula de cinco milhões de libras (R$ 38 milhões) por metas. O atleta foi um dos protagonistas na última temporada da Premier League.

Nesta terça-feira (1º), João Pedro realizou os exames médicos junto ao Chelsea e se prepara para a reta final do Mundial de Clubes. Na sexta-feira (4), os Blues encaram o Palmeiras, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

Na última temporada, João Pedro foi um dos destaques do Brighton na Premier League e atraiu o interesse do Chelsea. Em 27 partidas do Campeonato Inglês, o jovem de 23 anos marcou 10 gols e contribuiu com seis assistências.

