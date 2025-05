Erick, do Ulsan, fez 12 jogos e é o artilheiro do time com 6.

O Fluminense está no grupo F do Mundial de Clubes junto com Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD. Conheça os principais destaques dos adversários do Tricolor na fase de grupos da competição.

Borussia Dortmund: Guirassy

(Foto: Pau BARRENA / AFP)

O grande destaque da equipe alemã é Serhou Guirassy. O atacante de 29 anos chegou no Borussia Dortmund após grande destaque no Stuttgart na temporada passada, quando fez 28 gols em 28 jogos e levou a equipe de volta à Champions League depois de 15 anos.

Nesta temporada, o guineense marcou 34 gols e deu 7 assistências. Guirassy é o artilheiro do time e está empatado com Raphinha, do Barcelona, na artilharia da Champions League com 13 gols. Em caso de artilharia, Guirassy se tornará o primeiro jogador de Guiné a ser o maior goleador de uma edição da Champions League.

Mamelodi Sundowns: Lucas Ribeiro

Lucas Ribeiro comemora gol pelo Mamelodi Sundowns (Foto: Reprodução/Instagram)

Nascido em Santa Helena, no Maranhão, Lucas Ribeiro foi o grande jogador da equipe sul-africana nesta temporada. O meia teve 31 participações em gol (19 gols e 12 assistências) em 45 jogos. O desempenho do camisa 10 levou o time ao título do Campeonato Sul-africano e à final da Champions da África, que acontece no dia 24 de maio, contra o Pyramidis, do Egito.

Lucas tem 26 anos e não jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Ainda nas categorias de base, o jogador foi para o Valenciennes, da França, e logo se transferiu para o futebol belga, onde fez a maior parte da carreira. O jogador chegou ao Mamelodi Sundowns na temporada passada e rapidamente se tornou destaque do time.

Ulsan HD: Erick Farias

Erick Farias comemora gol pelo Ulsan HD (Foto: Reprodução/Instagram)

O jogador recém-chegado ao clube da Coreia do Sul começou a temporada no Juventude, onde disputou o Campeonato Gaúcho e marcou três gols. Pelo Ulsan, o jogador tem 12 jogos, seis gols e já é o artilheiro do time na temporada.

Formado pelas categorias de base do Grêmio, Erick já rodou por alguns clubes do futebol gaúcho e, em 2022, após boa temporada pelo Ypiranga, chamou atenção do Vasco e foi emprestado ao clube carioca. A passagem pelo Vasco teve pouco brilho e Erick retornou ao Ypiranga no ano seguinte. Na temporada passada, o jogador fez 55 jogos pelo Juventude e teve 16 participações em gol (8 gols e 8 assistências).