Botafogo encara Juventude e pode ter estreia de Mastriani

Três dias depois de perder para a Universidad de Chile por 1 a 0 na estreia da Libertadores, o Botafogo volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Juventude, a partir das 21h (de Brasília) pela segunda rodada do Brasileirão. No Nilton Santos, o time vai em busca da primeira vitória, após o empate na estreia com o Palmeiras. Em comum, os dois resultados da última semana mostram que o time ainda carece de poder ofensivo. E a possível estreia de Mastriani pode ajudar a resolver isso.

Apresentado oficialmente nessa sexta-feira (4), o atacante contratado junto ao Athletico-PR está apto a atuar pelo Botafogo, mas o próprio jogador admite que não sabe se terá lugar no time neste sábado. Isso porque, apesar de estar 100% fisicamente, ele ainda não conseguiu treinar muito com a equipe principal.

— Estou à disposição, mas vai depender do professor (Renato Paiva). Com a viagem para o Chile (para o jogo com a Universidad) eu não treinei com o elenco — lembrou o atacante.

Apesar de ter sido apresentado apenas nessa sexta-feira, Mastriani treina no Botafogo desde a semana passada, quando chegou ao Rio. Mas falta o jogador se entrosar com o restante do time principal.

Botafogo tem dúvidas para encarar o Juventude

O time que encara o Juventude neste sábado não está definido, uma vez que Renato Paiva tem uma série de questões a administrar no elenco. O Botafogo vem de viagem do Chile e, na próxima terça-feira (8), recebe o Carabobo, da Venezuela, no Nilton Santos, em jogo válido pela segunda rodada da Libertadores. Além disso, há incertezas sobre as condições físicas de Savarino e Bastos.

Certo é que Igor Jesus está à disposição. Expulso diante da Universidad de Chile, o atacante é desfalque certo na terça-feira e, assim, deve ir para o jogo com o Juventude.

Caso Mastriani seja relacionado, ele já se disse à vontade de atuar ao lado de Igor Jesus, mesmo que tenha características parecidas.

— Acho Igor um grande centroavante, um grande atacante. A gente pode se complementar também. Isso, obviamente, não é uma decisão que vai ser minha, mas sim do professor — disse Mastriani.

— Minhas características são de centroavante de área, finalização, último toque. Sei do que posso agregar no elenco e isso para mim é muito importante. Espero corresponder às expectativas — acrescentou o reforço do Botafogo.