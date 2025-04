O PSG está recebendo a visita do troféu do Mundial de Clubes 2025 em Paris, entre os dias 3 e 6 de abril. O evento marca a aproximação da competição que se inicia em junho nos Estados Unidos. A visita faz parte do Trophy Tour, que leva o troféu através das cidades dos clubes participantes, proporcionou aos torcedores de Paris e de toda a França a oportunidade de ver perto o troféu que em breve será entregue ao melhor clube de futebol do mundo.

O Mundial de Clubes começará no dia 14 de junho nos Estados Unidos, reunindo 32 dos melhores clubes do mundo em uma competição de um mês de duração, que será realizada em 11 cidades americanas. O PSG, tendo garantido sua vaga por meio do ranking da FIFA, é o único representante francês no torneio.

A jornada da equipe na competição começará em 15 de junho, no icônico Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, quando enfrentará o Atlético de Madrid. O PSG ainda jogará contra o Botafogo, do Brasil, em 20 de junho, antes de encerrar a fase de grupos com uma partida contra o Seattle Sounders, em Seattle, no dia 23 de junho.

O brasileiro Marquinhos, que chegou ao clube em 2013 e hoje é o capitão da equipe, expressou grande entusiasmo em relação ao Mundial de Clubes, destacando a expectativa de jogar no Rose Bowl, um estádio que traz recordações especiais para o futebol brasileiro. Ele lembrou que foi nesse mesmo local que a seleção brasileira conquistou o tetracampeonato em 1994, ao vencer a Itália. Para Marquinhos, a aura histórica do estádio motiva ainda mais a equipe a buscar a vitória e a mostrar seu potencial diante de grandes adversários.

"É um prazer jogar neste estádio, que guarda lembranças muito especiais para o Brasil. E espero que ele nos traga sorte para jogarmos bem e vencermos essa partida, porque é uma grande competição, e vamos descobri-la juntos. É a primeira vez que essa competição está acontecendo, e veremos como será. Temos essa mentalidade como time de querer ganhar tudo."- destacou o brasileiro.

Marquinhos na partida entre PSG e Girona durante a Champions League (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, também expressou o orgulho do clube em participar do torneio: “Receber o troféu da FIFA Club World Cup em Paris é um marco para essa competição global e o início da nossa jornada rumo a um excitante festival de futebol nos Estados Unidos, neste verão. O Paris Saint-Germain tem orgulho de representar a França nesse palco global, uma oportunidade de mostrar ao mundo os nossos valores e o que torna o PSG único. Queremos levar o melhor do futebol europeu, o melhor de Paris e o melhor do PSG para os Estados Unidos e para os nossos fãs ao redor do mundo”. - contou o presidente do clube.

Além de Nasser, Luis Enrique, treinador do PSG, que chegou ao clube em 2023, também compartilhou seu entusiasmo: “É uma honra para o Paris Saint-Germain participar da edição inaugural do Mundial de Clubes, que acredito estabelecerá um padrão global nos anos que virão. Esta é uma competição empolgante e atraente que determinará qual dos 32 times é o melhor do mundo. Será uma celebração fantástica para os nossos fãs.” - disse o técnico da equipe.

Confira os jogos no PSG no Mundial de Clubes 2025

🌏 PSG (FRA) x Atlético de Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 PSG (FRA) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Seattler Sounders (EUA) x PSG (FRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field