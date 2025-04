Mastriani é apresentado no Botafogo: ‘Por mim, já fico mais dois anos’

Novo reforço do Botafogo, o atacante uruguaio Gonzalo Mastriani foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta sexta-feira (4). O jogador disse que está pronto para estrear, demonstrou estar muito feliz por vestir a camisa do clube e avisou que, se depender dele, a permanência no Botafogo será por um longo período.

— Por mim, já está definido. Se eles quiserem, já fico por mais dois anos — brincou Mastriani, ao final da entrevista coletiva concedida no estádio Nilton Santos. Vale lembrar que o jogador foi contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR até o fim do ano, com opção de compra.

Mastriani disse que está pronto para estrear pelo Botafogo, apesar de admitir que ainda treinou pouco com o restante do grupo, que estreou no Brasileirão jogando em São Paulo com o Palmeiras, no domingo (30 de março) e logo depois viajou ao Chile para enfrentar a Universidad pela Libertadores.

O uruguaio se mostrou à vontade para jogar em qualquer posição no ataque, seja pelo lado, seja como atacante de referência.

— Venho para disputar posição. No futebol, todo mundo quer jogar. Acho Igor Jesus um grande centroavante, um grande atacante. A gente pode se complementar. Isso, obviamente, não é uma decisão que vai ser minha, mas do professor (Renato paiva). Mas eu venho com a disposição muito aberta de ajudar o elenco, de vir para somar — afirmou Mastriani.

Mastriani vê Botafogo como caminho à seleção uruguaia

O novo atacante do Botafogo também acredita que o clube pode ser um boa atalho para ele chegar à seleção uruguaia.

— Chegar à seleção, obviamente, é um sonho que todo jogador tem. Sonho muito isso. Obviamente, quero participar e ter essa alegria para mim e para a minha família.

Mastriani atua no futebol brasileiro desde 2022. No período, disputou 99 jogos e marcou 44 gols. A fase mais artilheira foi no América, onde marcou 28 vezes.

No ano passado, Mastriani se transferiu para o Athletico-PR, onde seguiu marcando gols, mas de maneira mais discreta. No início de novembro, ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e ficou afastado do fim da temporada, voltando aos treinamentos apenas no início deste ano.

Em 2025, o novo reforço do Botafogo disputou apenas sete jogos, sem marcar nenhum gol. Mastriani é a décima contratação do clube carioca em 2025, além de Wendel, que chega em junho.