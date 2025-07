Após a classificação do Chelsea sobre o Palmeiras nesta sexta-feira (4), o técnico Enzo Maresca falou com a imprensa e mandou um recado a Noni Madueke, ponta inglês dos Blues. O jogador está na mira do Arsenal, maior rival do clube, e ainda não fez gol no Mundial de Clubes.

Perguntado sobre as negociações entre o clube e o jogador, o técnico do Chelsea foi direto.

— Noni (Madueke) foi muito importante para nós. Mas a minha mensagem para os jogadores e para o clube é que eu quero apenas jogadores que estejam felizes por estarem conosco. Aqueles que não estiverem felizes, estão livres para ir embora — enfatizou.

O jogador entrou no segundo tempo na vitória Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 com gols de Cole Palmer e Weverton contra. O Palmeiras lutou, mas vacilou em momentos pontuais e está eliminado do Mundial de Clubes. Com um gol em cada tempo, o Chelsea fez 2 a 1 (Estêvão para o Palmeiras), e agora enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal.

Madueke está negociando com o Arsenal 🔴

Enzo Fernández e Madueke comemoram gol do Chelsea contra o Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)

De acordo com informações de Fabrizio Romano, Noni Madueke está negociando os termos pessoais com o Arsenal para atuar no clube na próxima temporada. O jornalista informa que o jogador ainda não comunicou ao Chelsea que quer sair, uma vez que está nos Estados Unidos e não quer gerar distrações no vestiário, mas a cabeça está no Arsenal. As partes já se acertaram e a negociação deve avançar após a competição.

Nesta temporada, Madueke jogou 45 partidas pelo Chelsea, tendo atuado por 2637 minutos. Nestes jogos, fez 11 gols e distribuiu quatro assistências para o time comandado por Enzo Maresca.

