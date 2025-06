Chelsea tem desfalque de peso contra o Palmeiras no Mundial

O Chelsea não contará com o meia Moisés Caicedo para o confronto contra o Palmeiras, no Mundial de Clubes. O equatoriano entrou em campo pendurado contra o Benfica e foi punido com um cartão amarelo na goleada por 4 a 1 dos ingleses sobre os portugueses.

Neste Mundial de Clubes, Caicedo foi titular nos jogos contra o Los Angeles FC e Flamengo, mas não entrou em campo diante do Esperánce, pela 3ª rodada do Grupo D. Nas quartas de final, Enzo Maresca precisará pensar em uma alternativa para enfrentar o Palmeiras.

No duelo contra os tunisianos, o comandante optou por recuar Enzo Fernández para atuar ao lado de Lavia e optou pela utilização de Nkunku no lugar do equatoriano. Outras opções de Maresca são as entradas do brasileiro Andrey Santos, que participou de apenas um jogo do Chelsea no Mundial, ou de Dewsbury-Hall.

Apesar dos desfalques, o Chelsea contará com o retorno do centroavante Nicolas Jackson, que foi expulso contra o Flamengo e pegou dois jogos de suspensão no Mundial. O atacante cumpriu a sanção nos jogos contra o Esperánce e Benfica.

Na sexta-feira (4), o Chelsea enfrenta o Palmeiras, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, às 22h (de Brasília), em Miami. No duelo, a equipe de Enzo Maresca entrará com outros sete atletas pendurados: Reece James, Adarabioyo, Cucurella, Pedro Neto, Delap, Palmer e Colwill.

