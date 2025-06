Técnico do Chelsea comete gafe e confunde adversário no grupo do Flamengo no Mundial

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca cometeu uma gafe e confundiu os adversários do Grupo D, em que está o Flamengo. Em entrevista à "TNT Sports", o comandante comentou sobre um suposto jogo contra o América do México.

No entanto, a equipe de André Jardine foi derrotada pelo Los Angeles FC no duelo que daria a vaga para o lugar do León. Com isso, a chave conta com Chelsea, Flamengo, Espérance, da Tunísia, e a equipe norte-americana.

- É um estádio bonito (sobre o Mercedes-Benz Stadium). Se não me falha a memória, ganhamos a partida contra o América (referente a um amistoso realizado em julho de 2024). Desta vez será diferente, pois é um torneio oficial. Aquele jogo foi um amistoso, que importa, mas não tanto. Espero que possamos repetir o resultado (vitória por 3 a 0) nesse mesmo estádio e vencer a partida.

No entanto, o Chelsea faz sua estreia justamente diante do Los Angeles FC, que eliminou o América do México e conquistou vaga para o grupo do Flamengo. O duelo será realizado na segunda-feira (16), às 16h (de Brasília).

Chelsea comete gafe nas redes sociais com o Flamengo

Nesta semana, o Chelsea já havia cometido uma gafe em suas redes sociais e confundido o Flamengo com o América do México. A publicação viralizou entre os torcedores por conta do erro do clube inglês.

