ATLANTIC CITY (EUA) — O Flamengo recebeu na tarde da última sexta-feira (13), na Universidade de Stockton, em Atlantic City (EUA), base do clube em preparação ao Mundial de Clubes, visita de agência antidoping. Funcionários de empresa terceirizada da Fifa apareceram de surpresa e selecionaram cinco atletas do elenco rubro-negro para realização de exames.

O Lance! apurou que os atletas submetidos aos procedimentos de antidopagem foram Agustín Rossi, Alex Sandro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro.

Está é, pelo menos, a segunda vez em menos de um mês que o elenco rubro-negro lida com testagem surpresa. No dia 16 de maio, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) esteve no Ninho do Urubu e coletou exames de cinco jogadores. Naquela ocasião, o clube não divulgou os nomes submetidos aos exames.

O processo antidopagem acontece, normalmente, sem aviso. O Fla passou por caso marcante há dois anos, quando Gabigol foi acusado de tentar fraudar exame antidopagem durante uma das visitas dos agentes, em abril de 2023. O ex-atacante do Rubro-Negro foi suspenso em primeiro momento, mas conseguiu efeito suspensivo.

