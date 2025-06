Flamengo tem uniforme definido para estreia no Mundial

ATLANTIC CITY (EUA) — O Flamengo já sabe com qual uniforme entrará em campo para a estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (14), diante do Espérance, da Tunísia. A equipe carioca usará a tradicional camisa rubro-negra, com short preto — no lugar do principal, branco — e meiões também em vermelho e preto. Os goleiros, por sua vez, usarão conjunto amarelo.

continua após a publicidade

➡️ Mundial: cinco atletas do Flamengo são submetidos a antidoping surpresa nos EUA

O Lance! teve acesso ao documento da Fifa com a definição dos uniformes do duelo. O time do norte da África, por sua vez, terá camisa listrada na vertical em branco e verde, com short e meiões totalmente brancos. Os arqueiros terão roupa laranja. Confira abaixo as combinações de uniformes do jogo.

Uniformes de Flamengo e Espérance para duelo na primeira rodada do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real