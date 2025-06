Müller projeta Flamengo x Bayern no Mundial e brinca: ‘Vou ligar para o Rafinha’

O Mundial de Clubes colocará Bayern de Munique e Flamengo frente à frente nas oitavas de final, e Thomas Müller conta com a ajuda de um ex-companheiro para se preparar para o Rubro-Negro. Após a derrota por 1 a 0 para o Benfica nesta terça-feira (24), que rendeu aos Bávaros a segunda colocação do Grupo C, o atacante afirmou que, apesar do clube já ter estudado o adversário brasileiro, ele ainda não assistiu a partidas e brincou ao dizer que vai ligar para Rafinha para pedir dicas.

— Nós, como clube, assistimos aos jogos (do Flamengo), nossa comissão técnica. Mas eu, individualmente, não assisti ainda, mas vou ligar para o Rafinha, meu ex-companheiro, para ele me dar algumas informações detalhadas (risos). Nós estaremos preparados, o Flamengo foi muito bem no grupo, era um grupo difícil e eles passaram em primeiro. O Campeonato Brasileiro tem grandes times, e eles têm demonstrado isso neste torneio, temos que ter cuidado — declarou o alemão em entrevista ao "Sportv".

O Bayern precisava apenas de um empate diante do Benfica para garantir o primeiro lugar do Grupo C. Contudo, foi supreendido e derrotado no no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Müller lamentou o resultado e citou "condições adversas" para falar sobre o calor durante a partida.

— Temos que nos recuperar do jogo de hoje, foram condições adversas. A derrota não era o resultado que queríamos, no segundo tempo perdemos gols que deveríamos ter feito, tivemos chances. Vamos erguer a cabeça e ter confiança, temos que mostrar confiança. Tenho experiencia em campeonato como esse, a fase de grupos é passado, se você ganhou, perdeu ou empatou não importa, você tem que se classificar ao mata-mata. E partir daí, é outro campeonato, será sempre um jogo decisivo, é ganhar ou ir para casa — completou o atacante.

Müller se despede do Bayern no Mundial

O Mundial de Clubes é a última competição de Thomar Müller com a camisa do Bayern de Munique. O ídolo bávaro se despedirá do clube ao final da competição e já foi homenageado na última rodada da Bundesliga, quando deu adeus à torcida. Pela equipe, conquistou 32 títulos, incluindo duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e 12 Campeonatos Alemães. Desde sua estreia em 2008, o atacante disputou 741 jogos e anotou 247 gols, além de 220 assistências.

