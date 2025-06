Já classificado para o mata-mata do Mundial, o Bayern de Munique entrou em campo contra o Benfica com um time alternativo. Na opinião de André Rizek, apresentador da Globo, isso se explica porque o treinador Kompany prezou pela contenção de danos físicos, não dando tanta importância à classificação em primeiro lugar.

O jogo entre Bayern e Benfica aconteceu sobre forte temperatura de cerca de 40 °C, no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Por este motivo, o treinador belga optou por deixar grande parte de seus astros no banco de reservas, como Olise e Harry Kane.

- Acho que o mais importante para eles é não se desgastar hoje, mesmo. Pode fazer diferença lá na frente… Mas é apenas uma opinião/especulação. Temos de ver o que vai falar na coletiva e com será o jogo, que ainda não acabou - completou Rizek, em resposta a um internauta.

Oitavas de final terá Bayern x Flamengo

Em campo com um time praticamente reserva, o Bayern perdeu para o Benfica por 1 a 0, com gol do atacante Andreas Schjelderup.

Com essa derrota, o Bayern de Munique termina a fase de grupos em segundo lugar do grupo C e enfrenta o Flamengo nas oitavas de final do Mundial, já que o Rubro-Negro garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo D.