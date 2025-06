Mundial: Ribéry, ídolo do Bayern, se diz torcedor do Boca Juniors

Boca Juniors e Bayern de Munique se enfrentam na próxima sexta-feira (20), no Hard Rock Stadium, em Miami, em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista para a Fifa, Frank Ribéry, ídolo do clube alemão, revelou que é torcedor do Boca Juniors e pretende visitar a Argentina.

continua após a publicidade

— Sou um grande torcedor do Boca Juniors, adoro eles... Espero visitar a Argentina um dia, porque a atmosfera lá é incrível — disse Ribéry.

➡️ Veja a agenda da primeira fase do Mundial de Clubes

O ex-jogador também falou que o Boca pode fazer um bom papel no Mundial: — Tenho certeza de que eles [Boca] têm chances reais de vencer [o Mundial de Clubes]. A abordagem, a mentalidade e o foco deles são de primeira qualidade. Será um teste sério para o Boca Juniors, mas o mesmo vale para o Bayern e qualquer outro time. É difícil prever os vencedores, ou mesmo até onde as equipes vão progredir. Tentarei acompanhar a ação, mas mantendo minhas emoções sob controle — completou.

Ribéry sobre o Grupo C do Mundial de Clubes

— Acho que é um grupo difícil, o Bayern é provavelmente o favorito, mas é um pouco como a Liga dos Campeões, em que não existe jogo fácil. Se você não estiver totalmente concentrado e entrar em qualquer jogo pensando que será moleza, você está pedindo por problemas — disse.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Frank Ribéry defendeu o Bayern por 12 anos, com mais de 400 jogos e 25 títulos conquistados, inclusive o Mundial de Clubes, em 2013. Ele também relembrou da conquista: — Nunca esquecerei 2013. Foi o melhor ano da minha vida. Nos divertimos muito em Marraquexe. Conquistamos o troféu [com uma vitória por 2 a 0 na final contra o marroquino Raja Casablanca] e fui eleito o melhor jogador do torneio. Isso significou muito para mim —

Ribery em 2013 (Foto: Reprodução/X)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional