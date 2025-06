Técnico do Al Ain se diz admirador de Guardiola: ‘mudou o futebol’

Em entrevista coletiva antes da partida contra a Juventus na estreia do Mundial de Clubes, o técnico do Al Ain, Vladimir Ivic, falou sobre o jogo contra a Velha Senhora e demonstrou admiração ao trabalho de Pep Guardiola no Manchester City, adversário do Al Ain no grupo G. Al Ain e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 22h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Guardiola estreia no Mundial também nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), em confronto contra o Wydad Casablanca, equipe marroquina.

— Ele é o homem que mudou o futebol – de forma positiva, claro! Um homem que fez tudo, que conquistou tudo, que mostrou do que é capaz em três países diferentes. É um cara que conquistou tudo com sua mente, com seu trabalho, com seu talento e, claro, com os jogadores com quem trabalhou; ele esteve em clubes enormes. Mas não é fácil. O trabalho dele não é fácil — analisou o técnico do Al Ain.

continua após a publicidade

Guardiola comandará o Manchester City na disputa do Mundial de Clubes (Foto: Glyn Kirk/AFP)

— Todo mundo que joga contra ele quer vencê-lo – não importa se é um amistoso, se é um jogo de copa, de Champions League, de Premier League ou de Mundial de Clubes. Quando você joga contra um dos melhores do mundo, não importa se você é técnico, jogador ou torcedor – as pessoas querem vencê-lo — completou.

Ao ser perguntado sobre o Mundial, Vladimir Ivic se mostrou empolgado com a oportunidade de comandar a equipe na competição. O treinador não está há muito tempo no comando técnico do Al Ain.

continua após a publicidade

— É realmente empolgante porque é algo especial, onde os melhores times do mundo estão competindo. Não é algo que acontece todo ano. Se falarmos da Juventus, do Manchester City, são equipes que nem precisamos de palavras para descrever sua qualidade, sua história.

Antes do manchester City, o técnico tem a dura missão de encarar a Juventus pela primeira rodada do Mundial de CLubes.

Tudo sobre o jogo entre Al-Ain e Juventus pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al Ain x Juventus

1ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Audi Field, em Washington (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Tori Penso (árbitro); Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (assistentes)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.