Al Ain e Juventus entram em campo nesta quarta-feira (18), às 22h (de Brasília) pela estreia do Mundial de Clubes da Fifa no segundo duelo entre forças da Europa e da Ásia nesta edição da competição. Pelo grupo G, as equipes buscam os primeiros pontos para passar de fase, com o favoritismo todo para a equipe italiana.

Al Ain 🟣

O Al-Ain chega ao Mundial de Clubes após ter uma temporada abaixo das expectativas no futebol nacional e internacional. O time dos Emirados Árabes terminou na quinta colocação do campeonato nacional. Na Champions League Elite da AFC, foi eliminado ainda na fase de grupos e não conseguiu repetir o bom desempenho atingido nas últimas edições da competição. Em 2025, teve apenas 43% de aproveitamento, o pior entre as equipes classificadas para o Mundial de Clubes.

Vladimir Ivic assumiu o comando da equipe em fevereiro e deve mandar o time a campo com Khalid Eisa no gol, Salomoni, Kouadio, Cardoso e Abdelkarim na linha defensiva, Nader e Park Yong-Woo na primeira linha de meio-campo e Al-Baloushi, Soufiane Rahimi, Kaku e Kodjo Laba no setor ofensivo.

Juventus ⚫

A Juventus chega ao Mundial de Clubes depois de uma temporada marcada pela instabilidade. Thiago Motta foi demitido em março após uma sequência de resultados decepcionantes, e Igor Tudor assumiu o comando interinamente. Sob sua liderança, a Juventus garantiu a quarta colocação na Serie A e uma vaga na próxima Champions League.

Antes do início da participação no Mundial de Clubes, a Juventus e Igor Tudor chegaram a um acordo para a renovação e extensão do compromisso do treinador, que ainda não tinha certeza da sua continuidade no comando da equipe após o torneio. O novo contrato entre as partes vai até junho de 2027 e pode entregar mais estabilidade para o desenvolvimento do trabalho.

Jogadores da Juventus no treino antes de jogo contra o Al-Ain (Foto: Reprodução / X)

Sem muitas novidades no elenco, a Juventus deve ir ao campo com Di Gregorio no gol, Nicolas Savona, Alberto Baio e Kelly na zaga, Nicolás González, Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso no meio de campo e um ataque formado por Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz e Francisco Conceição

O grupo G do Mundial conta com Manchester City e Wydad Casablanca, que se enfrentam às 13h (de Brasília). O grupo tem o favoritismo claro das duas equipes do Velho Continente, com os ingleses e a Velha Senhora tratando a fase inicial com tranquilidade. Cabe aos "azarões" tentar estragar a festa dos europeus.

Tudo sobre o jogo entre Al Ain e Juventus pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al Ain x Juventus

1ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Audi Field, em Washington (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Tori Penso (árbitro); Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (assistentes);

📺 VAR: -

