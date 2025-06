Um dos pilares da era mais vitoriosa do Manchester City, Phil Foden mira um novo título com o clube no Mundial de Clubes da Fifa 2025 que começa nesta quarta-feira (18), nos Estados Unidos. O meia de 25 anos, criado no City desde os quatro, já disputou mais de 300 partidas e está a três gols do centésimo pelo time inglês.

— Vai ser algo novo para nós. Queremos vencer, claro, mas meu objetivo pessoal é curtir o torneio, enfrentar grandes jogadores e dar o meu melhor — disse Foden, em entrevista à FIFA.

O City estreia contra o Wydad Casablanca, na Filadélfia, e depois encara Al Ain, em Atlanta, e Juventus, em Orlando. Foden vê a chance de levantar o primeiro troféu da nova versão do Mundial como motivação extra.

— Ser o primeiro nome no troféu seria especial. Com a qualidade do elenco, acreditamos que é possível — afirmou.

Phil Foden e Pep Guardiola em partida contra o Aston Villa (Foto: Paul Ellis/AFP)

O jogador inglês também falou sobre sua relação com o clube e o ambiente familiar criado nos últimos anos.

— Não é comum alguém subir da base, ficar tanto tempo no time principal e ganhar tantos títulos. Criamos um ambiente de família — destacou.

Ao comentar sobre o técnico Pep Guardiola, Foden ressaltou a precisão tática do treinador espanhol que está a frente do City há quase nove anos.

— Às vezes ele pede para você se mover meio metro, e isso muda toda a jogada. Esses detalhes fazem a diferença.

Por fim, Foden foi perguntado sobre qual jogador histórico gostaria de ter como companheiro e foi direto: Diego Maradona.

— Vejo os vídeos dele e a bola parecia colada no pé. Seria incrível vê-lo treinando.