Benedetti comenta organização do Palmeiras no Mundial e diz estar ‘vivendo um sonho’

NOVA JERSEY (EUA) - Em razão de um atraso no voo do Palmeiras de Greensboro, na Carolina do Norte, para Nova Jersey, onde o time vai enfrentar o Al Ahly, às 13h (de Brasília), pelo Mundial de Clubes da Fifa, o clube optou por resguardar os jogadores titulares e disponibilizou os jovens do time para falar com a imprensa no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

Para o zagueiro Benedetti, estar com a delegação alviverde para a disputa do torneio internacional é um sonho e que cada minuto está sendo vivido e guardado na memória.

- Agradecer a Deus, agradecer à comissão técnica, agradecer ao Palmeiras pelo suporte. Acredito que seja um sonho pra qualquer garoto da base, qualquer garoto que tenha idade ainda para jogar no Sub-20, um sonho que estamos aproveitando em todos os momentos e lugares, que vai ficar marcado pela minha vida inteira - disse o jogador nesta quarta-feira (18).

A delegação alviverde viajaria às 14h30 (horário local, 15h30 no horário de Brasília) desta quarta, mas por conta do tráfego aéreo no destino final houve um atraso de 1h30 no embarque. Em razão do atraso, os jogadores permaneceram dentro do avião por mais de 1h30 antes de a decolagem ser autorizada.

- Aqui nos Estados Unidos sabemos que tem uma segurança e uma burocracia muito grande. Aconteceu algum problema no aeroporto e passamos muito tempo esperando, então estamos aqui representando os jogadores titulares que vão entrar amanhã em campo para que eles descansem e tenham uma melhor recuperação - completou Benedetti.

Agenda de jogos do Palmeiras e onde assistir

2ª Rodada – 19 de junho (quinta-feira):

Jogo: Palmeiras x Al Ahly

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN