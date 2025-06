Sozinho, Messi tenta decidir, mas estreia no Mundial de Clubes termina sem gol

Nem mesmo o talento de Lionel Messi foi suficiente para levar o Inter Miami adiante na estreia do Mundial de Clubes da Fifa. No empate sem gols contra o Al Ahly, do Egito, o camisa 10 argentino protagonizou os principais lances ofensivos, mas esbarrou na sólida defesa adversária e nas limitações táticas e técnicas do próprio time.

Desde o início, Messi foi alvo de uma marcação implacável. Mesmo assim, o argentino mostrou seu repertório: dribles curtos, passes decisivos e finalizações perigosas. Ao todo, Messi registrou 76 ações com a bola, com destaque para duas finalizações no gol, outras duas para fora e duas que acertaram a trave. Teve ainda um chute bloqueado, além de ter criado duas grandes chances para seus companheiros.

Na armação, o craque distribuiu 31 passes certos em 42 tentativas, com uma precisão de 71%, além de acertar três cruzamentos e dois lançamentos longos. Seu esforço era visível: chegou a recuar até o campo defensivo para ajudar na recomposição, chegando a ocupar a posição de lateral-direito em alguns momentos. O gesto, mais por necessidade do que por estratégia, deixou evidente a desorganização defensiva do Inter Miami.

Nem a experiência de velhos companheiros como Sergio Busquets e Luis Suárez foi suficiente para aliviar o peso sobre Messi. Isolado na criação e com pouca colaboração coletiva, o argentino viu suas jogadas morrerem nas mãos do goleiro egípcio ou nas interceptações da zaga rival. No fim do primeiro tempo, o camisa 10 ainda teve uma boa oportunidade ao cortar da esquerda para o meio e finalizar com perigo, além de tentar surpreender com dois escanteios fechados.

Na segunda etapa, seguiu tentando, com lances de talento e visão de jogo. Mas, mesmo com toda sua qualidade, Messi não conseguiu transformar sua influência em gols ou assistências. Os minutos finais reservaram seus últimos lampejos: um cruzamento preciso para Fafa, defendido pelo goleiro, e um chute de fora da área que quase terminou em golaço.

No apito final, ficou o gosto amargo de uma estreia sem brilho no Mundial. Messi fez o que pôde, mas ficou claro que só seu talento não é suficiente para carregar um time desorganizado e limitado tecnicamente.