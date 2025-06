Charlotte (EUA) - O Fluminense vive as expectativas de um dos encontros mais importantes da sua história. Nesta segunda-feira, dia 30 de junho, os comandados de Renato Gaúcho têm um encontro marcado contra os italianos vice campeões da Champions League no estádio Bank of América, em Charlotte, na Carolina do Norte.

A reportagem do Lance! esteve presente no palco da partida neste domingo, dia 29 de junho, e traz os detalhes de como será o estádio do jogo do Flu.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O Bank of América é o estádio de duas equipes: do Carolina Panthers (equipe de futebol americano) e do Charlotte Football Club (franquia de expansão da MLS).

O estádio foi inaugurado em 1996, tem capacidade para 74.847 pessoas, gramado natural - como pede a Fifa -, e já foi palco de shows como Rolling Stones e Beyoncé.

Um dos seus diferenciais é o espaço bastante arborizado, muito diferente do que foi visto no MetLife ou no Hard Rock, por exemplo. Inclusive, entre os estádios que estão recebendo jogos da Copa do Mundo de Clubes, é um dos que mais chama atenção justamente por este motivo.

Depois da classificação, os tricolores deixaram Miami em direção ao norte para se concentrar para o duelo com a Inter de Milão. O Flu chegou em Charlotte neste domingo, dia 29.

Veja imagens do estádio que o Fluminense jogará

Parte da frente do estádio (Foto: Sharon Prais)

Bandeiras dos times que jogam no estádio (Foto: Sharon Prais)