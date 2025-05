O Los Angeles FC (LAFC) vai enfrentar o Club América para definir quem vai assumir a vaga deixada pelo Clube León e completará o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. Para conhecer melhor o clube, o Lance! ouviu o correspondente do time em Los Angeles e editor-chefe do portal Território MLS, Celso Oliveira, que ajudou a analisar o momento da equipe californiana.

Equipe do Los Angeles FC na partida contra o Inter Miami (Foto: Celso Oliveira/Território MLS)

Momento atual da equipe

O clube californiano vive fim de ciclo e aposta em defesa sólida e velocidade para sonhar com vaga no torneio da FIFA. Denis Bouanga é o nome do momento, mas futuro ainda é incerto para técnico e veteranos. Hugo Lloris e Olivier Giroud, que foram campeões mundiais com a França em 2018 fazem parte do elenco.

Segundo Celso Oliveira, a temporada marca o fim de um ciclo. O técnico Steve Cherundolo já anunciou sua saída ao final do ano e, somado a isso, o desempenho irregular de jogadores importantes cria um cenário de incerteza para a sequência.

Denis Bouanga em campo pelo Los Angeles FC (Foto: Celso Oliveira/Território MLS)

Estilo de jogo: marcação forte e transições rápidas

Sob comando de Cherundolo, o LAFC mantém uma base tática herdada de Bob Bradley, com um 4-3-3 baseado em pontas abertos, meio-campo de apoio e marcação intensa. Segundo o jornalista que cobre o clube norte-americano, é um time que funciona melhor sem a bola, com forte pressão defensiva e contra-ataques rápidos puxados por Denis Bouanga, que é o principal jogador do elenco.

A defesa é experiente, com laterais como Ryan Hollingshead e Sergi Palencia, enquanto o brasileiro Igor Jesus atua como cabeça de área. Apesar disso, o setor ofensivo tem rendido abaixo do esperado. Fora Bouanga e o jovem Nathan Ordaz, a equipe sofre com a queda de rendimento de veteranos como Olivier Giroud, hoje no banco de reservas.

Brasileiros ganham espaço

A temporada atual marca também a presença mais relevante de brasileiros no elenco. Revelado no Flamengo, Igor Jesus chegou à Los Angeles em 2025 e já se estabeleceu como titular da equipe. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, vem ganhando minutos importantes na rotação da zaga.

O confronto contra o América

O confronto contra o Club América, tradicional gigante do México, define o último classificado para o Grupo D do Mundial — que já tem Flamengo, Chelsea e o tunisiano Espérance confirmados. A partida carrega ingredientes extras, como a rivalidade regional, muito por conta da semifinal disputada entre as duas equipes na Liga dos Campeões da CONCACAF de 2020, quando a equipe da California venceu por 3 a 1 e se classificou. O grande número de torcedores mexicanos que moram em Los Angeles também contribui para a rivalidade.

Torcida local e projeção internacional

A torcida do LAFC, embora regional, é engajada e lota regularmente o BMO Stadium, em Los Angeles. O clube tem forte apelo entre comunidades latinas e jovens universitários, mas ainda não tem o alcance nacional de clubes como o Inter Miami. É um clube com DNA urbano, popular na cidade e com forte identidade visual, mas ainda muito localizado em seu alcance.

Com veteranos como Giroud e Cengiz Ünder em baixa, o Los Angeles FC aposta em sua estrutura defensiva e na velocidade de Bouanga para conquistar a vaga no Mundial. Caso avance, enfrentará adversários de peso como Flamengo e Chelsea.