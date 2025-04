Segundo o jornal Estadão, a Rede Globo está em vias de formalizar um acordo com a DAZN para a transmissão do novo Mundial de Clubes da FIFA, que acontecerá entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos.

O contrato prevê a exibição de todos os jogos de clubes brasileiros classificados para o torneio — Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo — tanto na TV aberta quanto na fechada, por meio do canal SporTV. A emissora carioca também transmitirá os jogos das fases eliminatórias do torneio.

Troféu do Mundial de Clubes 2025 da Fifa (Foto: Reprodução/Fifa)

O acerto com a DAZN será feito por meio de um contrato de sublicenciamento. A empresa é a detentora exclusiva dos direitos de transmissão do torneio e está repassando os direitos para diferentes plataformas ao redor do mundo. A negociação segue o modelo utilizado para a Copa do Mundo de 2026, com sublicenciamento de um pacote selecionado de partidas.

Além da Globo, a Cazé TV também terá os direitos de transmissão. Anunciado em março, o acordo prevê a exibição de 39 jogos no YouTube, incluindo todos os confrontos dos clubes brasileiros, as semifinais e a final do torneio.

O contrato da Globo cobre mais de 35 partidas, com exibição garantida dos jogos dos brasileiros e das fases de mata-mata. As partidas serão exibidas na TV aberta, no canal principal da emissora, além do SporTV e do Globoplay, plataforma de streaming do grupo.

No momento, apenas Globo e Cazé TV aparecem como detentoras confirmadas dos direitos de transmissão do torneio no Brasil. O novo Mundial de Clubes contará com 32 equipes e terá início em 14 de junho, com partidas nos Estados Unidos.