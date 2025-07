Sem dois titulares, quais são as opções do Fluminense para enfrentar o Chelsea no Mundial?

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense terá dois desfalques para o confronto contra o Chelsea, na semifinal do Mundial de Clubes. Por terem levado o segundo amarelo diante do Al-Hilal, Martinelli e Freytes cumprirão suspensão na decisão diante dos ingleses e Renato Gáucho terá que fazer mudanças no time.

Ambos foram titulares nas cinco partidas disputadas e o zagueiro atuou em todos os 450 minutos, enquanto o meio-campista em 317. Diante das ausências, a comissão precisará pensar em alternativas para escalar o time na decisão.

Quem está à disposição de Renato para enfrentar o Chelsea?

Sem jogadores lesionados, Renato tem todas as 30 peças do elenco para colocar em campo. A substituição passará pela definição do esquema tático que utilizará contra o Chelsea: o 3-5-2, adotado nas partidas contra a Inter de Milão e Al-Hilal, ou 4-3-3, que utilizou na fase de grupos e nos jogos anteriores ao Mundial.

Se mantiver a formação com três zagueiros, Thiago Santos é a opção mais provável para substituir Freytes, tendo ainda Manoel como possibilidade. No entanto, os dois atletas costumam atuar pelo lado direito, onde o Fluminense já conta com Ignácio. Assim, outro cenário seria a utilização de Renê como zagueiro pela esquerda, uma vez que o lateral já desempenhou a função quando jogava no Internacional. Ele cumpriu suspensão contra o Al-Hilal e estará à disposição, assim como Fuentes.

— Eu joguei um pouco assim quando eu estava com o Coudet, um pouco mais recuado, na linha de três. Aqui eu não joguei ainda e é um pouco diferente do Freytes, porque ele é um zagueiro de origem. Então vamos ver o que o Renato tem para esse jogo, qual vai ser a estratégia. Claro que se ele optar por mim ali, se precisar de mim, eu vou estar pronto. Vou fazer o meu melhor na posição que ele preferir, mas ainda não conversamos sobre isso. Estamos preparados para tudo — relembrou Renê.

Sem Martinelli, Hércules pode voltar a ser titular diante do Chelsea (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Já para o meio de campo, caso Renato mantenha Nonato e Bernal, terá Hércules, Lima, ou até Thiago Santos, que pode atuar como volante. Para manter as caracaterísticas similares à de Martinelli, um meia combativo e armador, os dois primeiros estão à frente na corrida. Se optar por características diferentes, pode começar a partida com Ganso, como fez contra o Ulsan, e ter Lezcano, que ainda não jogou, no banco.

Em outro cenário, se voltar com a linha defensiva de dois zagueiros, Thiago Silva e Ignácio devem formar a dupla titular, mantendo os outros dois no banco de reservas. No meio, as opções são as mesmas, dependendo da estratégia que será adotada contra o Chelsea.

Escalações do Fluminense no Mundial

Um ponto importante a se destacar é que Renato, desde antes da viagem para os Estados Unidos, evitava repetir escalações para dar rodagem e preservar os atletas do desgaste. Em jogos da Sul-Americana, chegou a levar times mistos com peças do sub-20, enquanto os titulares ficaram no Rio de Janeiro.

No Mundial, pelo caráter de tiro curto, o treinador tem rodado menos os jogadores e ainda não repetiu as formações. Isso se deu principalmente pelas mudanças no plano de jogo, pela suspensão de Renê e pelo desconforto muscular sentido por Thiago Silva contra o Mamelodi Sundowns, quando foi poupado.

