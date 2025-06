Al Ain e Juventus já estão escalados para a estreia do Mundial de Clubes. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), às 22h (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do grupo G da competição. O duelo entre os times da África e da Europa terá a presença de brasileiros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Al-Ain chega ao Mundial de Clubes após ter uma temporada abaixo das expectativas no futebol nacional e internacional. O time dos Emirados Árabes terminou na quinta colocação do campeonato nacional. Na Champions League Elite da AFC, foi eliminado ainda na fase de grupos e não conseguiu repetir o bom desempenho atingido nas últimas edições da competição. Em 2025, teve apenas 43% de aproveitamento, o pior entre as equipes classificadas para o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

A Juventus chega para o torneio da Fifa depois de uma temporada marcada pela instabilidade. Thiago Motta foi demitido em março após uma sequência de resultados decepcionantes, e Igor Tudor assumiu o comando interinamente. Sob sua liderança, a Juventus garantiu a quarta colocação na Serie A e uma vaga na próxima Champions League. Com contrato renovado, Tudor busca escrever uma bela história à frente da equipe de Turim.

🟣 Escalação do Al Ain

Soufiane Rahimi será titular pelo Al Ain na estreia do Mundial (Foto: Reprodução / X)

⚽ GOL: Rui Patrício

⚽ LAD: Traore

⚽ ZAG: Kouame Autonne

⚽ ZAG: Marcel Ratnik

⚽ ZAG: Woo Park

⚽ LAE: Facundo Zabala

⚽ MC: Ramy Rabia

⚽ MC: Kaku

⚽ MEI: Matías Palacios

⚽ ATA: Kodjo Laba

⚽ ATA: Soufiane Rahimi

continua após a publicidade

⚫ Escalação da Juventus

Kalulu em material de divulgação do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

⚽ GOL: Di Gregorio

⚽ LD: Alberto Costa

⚽ ZAG: Kalulu

⚽ ZAG: Lloyd Kelly

⚽ ZAG: Nicolo Savona

⚽ LAE: Francisco Conceição

⚽ MC: Khéphren Thuram

⚽ MC: McKennie

⚽ ATA: Andrea Cambiaso

⚽ ATA: Kenan Yildiz

⚽ ATA: Kolo Muani

Al Ain e Juventus se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (18), no Audi Field, em Washington D.C (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.