O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o elenco da Juventus na Casa Branca, em Washington, nesta quarta-feira (18). O que deveria ser um encontro formal entre atletas de um grande clube europeu e o presidente do país-sede do Mundial de Clubes acabou indo por um viés inesperado.

continua após a publicidade

Com os jogadores da Vecchia Signora ao fundo, o republicano deixou as formalidades de uma visita de lado e, aproveitando a presença da imprensa, teceu comentários a respeito do conflito entre Israel e Irã.

— Não quero me envolver, mas eu venho falando há 20 anos que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Falo isso há anos e acredito que eles ficaram a algumas semanas de ter uma. Eles tinham que ter assinado o acordo. Acho que eles gostariam de ter assinado agora. É muito simples: eles não podem ter uma arma nuclear. É muita devastação e eles usariam. Outros não usariam, mas eles sim — disse Trump com os jogadores ao fundo.

continua após a publicidade

➡️ Reforço da Juventus: ‘Abriria mão das minhas férias pelo título do Mundial’

Os olhares dos jogadores pareciam meio perdidos diante daquele momento; meio que (obviamente) deslocados das funções às quais estão acostumados. Além de Infantino, os atletas Vlahović, Koopmeiners, Locatelli, Gatti, Weston McKennie e Timothy Weah. Os dois últimos receberam atenção especial do presidente pelo fato de serem estadunidenses.

O presidente dos EUA, Donald Trump, analisa a bola da Copa do Mundo de Clubes e recebe camisas com seu nome às costas (Doug Mills / AFP)

Também estava presente a comissão técnica de Igor Tudor, incluindo Giorgio Chiellini, ex-zagueiro e atual chefe de relações internacionais da equipe.