Saiba os países dos técnicos com times ainda vivos no Mundial; um deles é brasileiro

Chegadas as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, restam apenas oito times na disputa pelo título. O Lance! fez um levantamento da nacionalidade de cada treinador dessas equipes ainda vivas na disputa. E, de todos, apenas um técnico não é europeu.

Na atual etapa do certame, dois times brasileiros seguem vivos; além de cinco europeus e um árabe. Contudo, com um futebol globalizado, não necessariamente um técnico tem a mesma nacionalidade do time que treina.

De um lado da chave, o alemão Bayern de Munique, por exemplo, é comandado por um belga, Vicent Kompany. Os atuais campeões da Europa, o francês Paris Saint-Germain, é treinado pelo espanhol Luis Enrique. No outro confronto, o também germânico Borussia Dortmund tem, na realidade, o croata Niko Kovač no banco de reservas. Uma das poucas exceções é o espanhol Real Madrid ser capitaneado pelo também hispânico Xabi Alonso.

Do outro lado do chaveamento, o time inglês do Chelsea é treinado pelo italiano Enzo Maresca. O próprio time árabe do Al-Hilal não tem um treinador saudita. Eles são comandados por um italiano, Simone Inzaghi, atual vice campeão da Champions League pela Internazionale de Milão.

A respeito dos times brasileiros, um deles, o Palmeiras, é treinado há bastante tempo por um português que dispensa apresentações: Abel Ferreira. Já o Fluminense é o único scratch comandado por um brasileiro, Renato Portaluppi; ou Renato Gaúcho, se você, leitor, é do Rio de Janeiro.

Renato: de contestado no Grêmio a comandante do Flu no Mundial

Renato não saiu muito bem de sua última passagem no Grêmio, onde é ídolo máximo desde os tempos de jogador. Contestado pela torcida pelos resultados do tricolor no Brasileiro último, o técnico optou por não renovar seu contrato, ficando livre no mercado.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Contratado no dia 3 de abril para o lugar de Mano Menezes, Portaluppi assumiu o Tricolor das Laranjeiras pela sétima vez. As anteriores ocorreram em 1996, 2002-03, 2003, 2007-08, 2009 e 2014.

A última vez que Renato comandou o Flu foi em 2014, permanecendo por apenas três meses. Durante sua trajetória como treinador do clube, conquistou a Copa do Brasil de 2007 e foi vice-campeão da Conmebol Libertadores em 2008.

