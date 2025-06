Ex-Fluminense e Vitória é preso no MS por envolvimento com tráfico de drogas

O atacante Mateus Gonçalves, com passagens por Fluminense, Vitória, Sport e Ceará, foi preso na terça-feira (10) em Juti, no Mato Grosso do Sul, por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele e outras três pessoas acabaram detidas em posse de 187 kg de maconha. A informação é do portal baiano BNews.

De acordo com o processo, a Polícia Militar Rodoviária (PM-MS) fazia uma ação de fiscalização pela MS-156, pouco depois das 20h, e avistou dois veículos trafegando em alta velocidade. Os condutores receberam ordem de parada através gestos, mas desobedeceram e ainda furaram um bloqueio policial.

Após perseguição, a PM-MS recebeu apoio de uma guarnição e alcaçou os carros em um posto de combustíveis. Mateus Gonçalves estava em um dos veículos, modelo HB20, que era responsável pela escolta e tinha um rádio comunicador. No outro carro, Volkswagem Taos, a droga estava dividida em 202 tabletes e foi apreendida.

Além do atleta, Luiz Henrique Pereira, Joice Costa e Moisés Martins foram encaminhados para a delegacia de Juti e seguem presos. O quarteto vai responder pelos crimes de tráfico de drogas (dois a 20 anos) e associação criminosa (dois a 10 anos).

Mateus Gonçalves pede liberdade provisória

Mateus Gonçalves foi transferido da delegacia de Juti para o Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó, em MS. Ele pediu liberdade provisória e aguarda o parecer da Justiça.

A defesa alega que o jogador sustenta um filho menor de idade e demais familiares, além de ter emprego com carteira assinada e residência fixa. O fato de ser uma pessoa pública também é mencionado.

O atacante, contudo, está sem clube desde o Campeonato Mineiro. Ele atuou pela última vez em 8 de março, pelo Athletic contra o Uberlândia, jogo em que marcou um gol. De acordo com o Esquadrão, Mateus Gonçalves não faz parte do elenco desde o término do estadual.

Mateus Gonçalves fez dois gol para o Vitória na final do Estadual de 2024 contra o Bahia. Foto: Victor Ferreira/ECV

Carreira de Mateus Gonçalves

Mateus Gonçalves passou pelas bases de Guarani, Palmeiras e Vitória de Guimarães-POR até se profissionalizar no Santa Rita (AL). Logo depois, ele se transferiu em 2015 para o México, onde jogou por Deportivo Tepic, Pachuca, Chiapas, Toluca e Tijuana.

De volta ao Brasil, em 2018, passou por Sport, Fluminense e Ceará. Em 2021 e 2022, o atacante atuou pelo Cerro Porteño-PAR e retornou ao futebol brasileiro para jogar no América-MG, Vitória, Goiás e Athletic. Em títulos, foi campeão da Copa do Nordeste (Ceará, 2020), Série B (Vitória, 2023) e Baiano (Vitória, 2024).

Em sua trajetória, Mateus Gonçalves ficou marcado por polêmicas. Em 2021, pelo time paraguaio, foi suspenso por 11 meses ao ser pego no doping - ele alegou contaminação na suplementação e quase abandonou o futebol. No ano passado, o atleta foi afastado do Coelho e depois teve o contrato rescindido por indisciplina.