Xabi Alonso cita ‘ajuda’ de Ancelotti no início com o Real Madrid no Mundial

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso citou ter a "ajuda" de Carlo Ancelotti em seu início de trabalho no Mundial de Clubes. Sem uma pré-temporada para conhecer o elenco, o novo comandante disse ter escutado os problemas citados pelo italiano durante sua passagem e corrigir os erros.

- Eu escutava o Carlo (Ancelotti), e ele dizia que faltava equilíbrio ao time na temporada passada. A qualidade está lá; quanto mais senso coletivo trouxermos ao jogo, melhor. Este é o caminho que queremos para a Copa do Mundo e para o futuro desta nova era.

Na sequência, Xabi Alonso celebrou o início de sua passagem com o Real Madrid no Mundial de Clubes após seu quarto jogo. O treinador comemorou a classificação às quartas de final do torneio, mas acredita que é possível crescer ainda mais.

- O início foi muito intenso, com preparação a cada três dias. Estamos crescendo, jogo a jogo. Hoje foi uma boa partida, melhoramos, soubemos interpretar os espaços e, a partir daí, crescemos no nosso jogo. É preciso saber competir, e esse é o DNA do Real Madrid: cerrar os dentes, fazer o que tem que ser feito, e foi isso que fizemos hoje.

Com a vitória sobre a Juventus por 1 a 0, Real Madrid e Xabi Alonso aguardam o duelo entre Dortmund e Monterrey para conhecer seu adversário nas quartas de final. A equipe espanhola volta à campo no sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

