River Plate quer reforçar o elenco para o Mundial de Clubes

De acordo com a imprensa argentina, Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, quer reforçar o elenco em pelo menos quatro posições para o restante da temporada. Embora o treinador já tenha dito que é difícil, o clube tenta correr para que os novos jogadores cheguem a tempo para a disputa do Mundial de Clubes.

No último domingo (1), a FIFA abriu uma janela de transferências especial para que os clubes pudessem buscar reforços antes do Mundial de Clubes. Os times poderão concretizar as contratações até o dia 10 de junho, data de fechamento da janela.

Segundo o portal Tyc Sports, o River Plate busca um lateral-esquerdo, um volante, um meia e um centroavante para reforçar o elenco. A diretoria e a comissão técnica entendem que são posições carentes da equipe e alguns nomes já foram sondados. Por ultrapassar do limite de estrangeiros no elenco, o River só poderá contratar atletas argentinos.

Carências do River Plate na temporada

Na lateral esquerda, Marcos Acuña é o titular e não tem feito uma boa temporada, principalmente pela questão física. O reserva é o veterano Milton Casco, de 37 anos, que já está em viés de baixa na carreira. Um nome que apareceu como alternativa foi de Lucas Esquivel, do Athletico Paranaense, que chegou a ser procurado pelo River no início do ano.

Já no meio-campo, a equipe tem um problema com os volantes. Enzo Pérez é a única opção confiável atualmente para a posição, já que Matías Kranevitter não conseguiu se firmar. Dessa forma, a ideia é ter um camisa 5 que possa revezar com Enzo, que com 39 anos, não consegue aguentar o ritmo de todas as partidas.

Outro problema que já foi identificado por Gallardo é na função de meia ofensivo, o popular camisa 10. Matías Rojas e Gonzalo Martínez têm lesões recorrentes e não conseguem ter uma sequência de jogos. Manuel Lanzini, outra opção para a posição, vive fase inconsistente e não tem convencido. Com todas essas questões, quem tem segurado as pontas é o jovem Franco Mastantuono, de apenas 17 anos, que é alvo de grandes clubes europeus e deve ser negociado ao fim desta temporada.

A outra posição que a equipe busca se reforçar é a de centroavante. Miguel Borja, que não vive grande fase, é o único camisa 9 com rodagem disponível no elenco. Talvez essa seja o setor que exija mais urgência para a diretoria, que corre para resolver esse problema com a maior rapidez possível.

Gallardo fala sobre reforços para o Mundial

Na coletiva pós-jogo da Libertadores contra o Universitário, quando o River empatou em 1 x 1, Marcelo Gallardo disse que acha difícil chegar alguém antes do Mundial por conta do pouco tempo restante para o início da competição, mas que o River estaria atento ao mercado. O técnico também descartou a possibilidade de alguém chegar apenas para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

— Não está na minha cabeça que venham reforços só para o Mundial de Clubes e depois vão embora... Temos esse elenco, uma janela de tempo curta se abre, e é difícil. Precisamos consolidar o que temos e ver o que podemos estar perdendo e quais oportunidades temos — disse.

A estreia do River Plate no Mundial será no dia 17 de junho, contra o Urawa Reds, no Seattle Field.